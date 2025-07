Le spiagge di Rimini e dintorni sono state invase da molte cavallette che hanno spaventato i turisti: cosa sta succedendo nella Riviera Romagnola

La spiaggia di Rimini è da sempre una delle mete balneari più amate d’Italia, simbolo dell’estate romagnola. Ogni anno accoglie milioni di turisti italiani e stranieri, attratti dalla sua lunghissima distesa sabbiosa, dai servizi efficienti e dalla calorosa accoglienza tipica della Riviera. Questa estate 2025, però, la spiaggia si trova a fronteggiare un problema inaspettato. Dopo l’allarme meduse di giugno, ora è il turno delle cavallette che hanno fatto la loro comparsa in massa sulla costa.

L’invasione delle cavallette: cosa sta accadendo a Rimini

Tutto è iniziato lunedì scorso, quando sulle spiagge del Riminese, da Bellaria fino a Cattolica, moltissime cavallette hanno invaso la zona del litorale. Un fenomeno che, come hanno testimoniato i presenti, ha causato un certo scompiglio tra i turisti, molti dei quali, infastiditi, hanno deciso di lasciare la spiaggia in anticipo. C’è chi, spaventato dalla presenza di questi insetti, ha preferito rifugiarsi nei bar o nei ristoranti del lungomare, e chi invece ha scelto di rientrare direttamente in hotel. Bisogna prima di tutto precisare che sebbene possano causare danni all’agricoltura, le cavallette per l’uomo sono del tutto innocue.

L’invasione di cavallette segue di poche settimane quella delle meduse, che lo scorso 11 giugno avevano popolato in massa le acque tra Rimini sud e Riccione, suscitando stupore e un po’ di apprensione tra i bagnanti. Stavolta, però, l’impatto emotivo è stato ancora più forte, perché le cavallette, diversamente dalle meduse, sono arrivate direttamente sugli asciugamani e sotto gli ombrelloni, creando un disagio immediato.

Nella giornata di martedì la situazione sembrava già in miglioramento, con una presenza più contenuta di cavallette, ma l’argomento è rimasto in tendenza. Soprattutto nei social le discussioni e i contenuti in merito si sono moltiplicati in pochissimo tempo. L’emergenza cavallette non è una novità in Italia. Già in passato la Sardegna è stata colpita da vere e proprie invasioni: nell’isola, sciami di insetti hanno per più stagioni devastato il raccolto.

Parla l’esperto: cause e spiegazioni del fenomeno

A chiarire cosa stia succedendo ci hanno pensato i meteorologi e gli entomologi locali che hanno come principale spiegazione quella delle alte temperature. Roberto Nanni, meteorologo e bagnino riminese, ha spiegato come questo tipo di fenomeno non sia affatto nuovo, ma era già avvenuto nel 2023. Intervistato da ‘Il Resto del Carlino’ ha spiegato: “Anche nel 2023, anno dell’alluvione, erano comparse cavallette sulle spiagge romagnole. Si tratta di eventi legati alle condizioni meteo: il garbino, ovvero il vento caldo che soffia dall’entroterra verso la costa, unito alle alte temperature e al clima secco, favorisce lo spostamento di questi insetti ortotteri fino al mare.”

La presenza delle cavallette non si è limitata alla provincia di Rimini, ma si è estesa lungo tutta la Riviera romagnola, arrivando fino alle Marche ma anche alla Città di San Marino. Gli esperti rassicurano sul fatto che si tratta di un fenomeno transitorio e che comunque le cavallette non sono pericolose. Roberto Nanni, sempre ripreso da ‘Il Resto del Carlino’, aggiunge: “Anche se posso capire il fastidio di qualcuno che, magari colto di sorpresa, si vede una cavalletta addosso. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e dobbiamo abituarci a fenomeni di questo tipo. Qualche anno fa abbiamo avuto le farfalle, nel 2023 le cavallette come quest’anno.