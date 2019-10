Frecciarosa 2019, al via il mese della prevenzione sui treni

Parte l’iniziativa Frecciarosa 2019 – La prevenzione viaggia in treno, la nona edizione della campagna sulla cultura della prevenzione promossa da IncontraDonna Onlus e FS Italiane con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute e in partnership con Farmindustria.

A partire dal 1° ottobre e fino al 31, sui treni Frecce, InterCity, treni regionali e nei FrecciaLounge di Roma e Milano, sono previste visite e consulenze gratuite. Un modo per sensibilizzare alla cultura della prevenzione, combattere il tumore al seno e promuovere la salute di tutta la famiglia attraverso un corretto stile di vita: sono questi gli obiettivi che Frecciarosa 2019 si propone di raggiungere con le svariate attività in programma durante l’ottobre rosa dedicato alla prevenzione delle malattie femminili.

Giunta alla sua nona edizione, Frecciarosa punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone a bordo dei treni coinvolti. Quest’anno sarà possibile sottoporsi a visite, ecografie e consulenze sui convogli regionali di Campania, Molise, Sardegna e Umbria, sugli InterCity della Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia e sui Frecciabianca per Reggio Calabria.

In più sarà distribuito, a titolo gratuito, il Vademecum della Salute, ricco di indicazioni utili per la salute con temi che vanno dagli stili di vita alle malattie oncologiche, passando per quelle croniche. Il vademecum verrà distribuito anche nelle sale di Trenitalia dedicate ai viaggiatori.

La campagna 2019 di “Frecciarosa – La prevenzione viaggia in treno” viaggia sia a bordo dei treni che nelle stazioni: i medici e i volontari di IncontroDonna Onlus, infatti, offriranno ai viaggiatori, gratuitamente, visite specialistiche, consulenze, consigli di nutrizione, ecografie e materiale informativo riguardante le patologie oncologiche, i corretti stili di vita e la salute femminile e di tutta la famiglia. Accadrà su Frecce, InterCity, treni regionali e nei FreeLounge presenti alle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale.

Tutto il mese di ottobre sarà dedicato alla cura e alla prevenzione del tumore al seno e i media di FS Italiane si tingeranno metaforicamente di rosa: il numero di ottobre della rivista La Freccia, i canali social e web e la radio del Gruppo dedicheranno ampio spazio a tutte le iniziative di Frecciarosa 2019.

Un evento significativo che nel corso delle precedenti otto edizioni ha fatto registrare un successo enorme, con oltre nove milioni di viaggiatori di Trenitalia intercettati dall’iniziativa, più di 5 mila visite e consulenze gratuite a bordo dei treni o nelle stazioni e quasi 500 mila Vademecum della Salute distribuiti.