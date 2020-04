Il 22 aprile si festeggia in tutto il mondo l’Earth Day, cioè la Giornata della Terra. Quest’anno la programmazione degli eventi risente inevitabilmente del lockdown generale dovuto all’emergenza Coronavirus, ma sono tante le iniziative previste in questa Giornata nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dell’ecosistema legati ai cambiamenti climatici e allo sfruttamento dell’uomo. E l’Italia non fa certo eccezione.

Legambiente, per esempio, ha organizzato un flash mob virtuale per il 22 aprile. Chiunque desideri partecipare può condividere con gli hashtag #Abbracciamola e #EarthDay la propria fotografia mentre abbraccia la “Terra”, nella forma di un un mappamondo, di una foto o di un disegno oppure ancora di una mappa geografica. Spazio alla fantasia per il proprio “abbraccio alla Terra”.

Molti portali, sempre in occasione dell’Earth Day 2020, hanno poi organizzato programmi virtuali per consentire agli utenti di immergersi nella natura e di celebrare così la Terra.

La stessa associazione Legambiente ha mappato una serie di itinerari in 5 riserve naturali: il Parco nazionale delle Cinque Terre, il Parco regionale dei Monti Simbruini (provincia di Roma), il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, il Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria e il Parco regionale dell’Appia Antica. Per accedere basta collegarsi a Google Maps, digitare il nome dell’area naturale e iniziare la visita.

Parks, il sito dei parchi italiani, mette a disposizione immagini, video e webcam per consentire agli utenti di conoscere da più vicino le riserve naturali, i parchi, i giardini e le aree marine protette.

La Regione Lazio ha creato il portale “I parchi a casa tua” (parchilazio.it), per permettere un viaggio virtuale alla scoperta dei tesori naturali presenti nel territorio. I parchi da esplorare sono un centinaio, inclusi 3 parchi nazionali da scoprire: quello del Circeo, il Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise e quello del Gran Sasso e Monti della Laga, 15 parchi naturali regionali e altre 91 aree protette (di cui due marine).

Anche l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po sostiene e aderisce alla Giornata della Terra: fino a mercoledì 23 aprile, il Parco Delta del Po Emilia Romagna mette a disposizione in anteprima il volume dal titolo “La Rete Natura 2000 del Delta del Po“. Il libro, curato dall’Ente Parco e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, è consultabile qua.

Giardini d’Italia, il portale dei più bei giardini storici del nostro Paese, propone fotografie, notizie, webcam e un canale Youtube per un viaggio tra fiori, piante, palazzi e castelli nelle aree protette.

Tra i giardini che è possibile ammirare virtualmente il 22 aprile ci sono i giardini della Reggia La Venaria Reale, i giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano, il Giardino Bardini di Firenze, i giardini di Villa san Michele di Capri, l’orto botanico di Padova e l’orto botanico di Palermo.