Dove si trova l'isola "privata" di Albarella, una delle mete più esclusive in Italia: un luogo incantevole, amato e frequentato da tanti vip

In Italia c’è un luogo incantevole, una delle mete più esclusive del nostro Paese di cui si parla in questi giorni per motivi di gossip: si tratta dell’isola di Albarella, compresa nel comune di Rosolina, in provincia di Rovigo. Legata in maniera indissolubile al Gruppo Marcegaglia che detiene un terzo delle sue proprietà immobiliari e l’ha resa uno dei centri di vacanza, salute e relax più importanti dell’Adriatico, è amata e frequentata da tanti vip.

Dove si trova l’isola di Albarella, tra le mete più esclusive d’Itala

L’isola di Albarella è situata nel mare Adriatico settentrionale, nei pressi del delta del Po: misura 3,5 chilometri di lunghezza e 1,5 di larghezza e si estende per circa 528 ettari. Per accedere all’isola è necessario passare per un argine artificiale, ma l’ingresso è interdetto ai non autorizzati.

Albarella sorge nel cuore del Parco regionale del Delta del Po, tra le valli e le lagune decretate patrimonio UNESCO dal 2015: un territorio protetto e sospeso tra fiume, mare e laguna, dove hanno trovato dimora oltre 350 specie di uccelli selvatici tra cui gli spettacolari fenicotteri rosa. Questa esclusiva località veneta è legata in maniera indissolubile al Gruppo Marcegaglia che nel 1988 ha acquisito le attività turistiche e commerciali dell’isola e vanta il possesso del 30% delle proprietà immobiliari.

Ad Albarella è di casa Emma Marcegaglia, figlia dell’imprenditore Steno che ha investito con lungimiranza sull’isola, rendendola una delle mete turistiche più importanti ed esclusive dell’Adriatico. L’ex Presidente di Confindustria ama trascorrere molto tempo nella sua villa di Albarella e in una recente intervista rilasciata ai microfoni di ‘Rovigo IN Diretta’, ha parlato del suo forte legame con l’isola:

“Quest’isola per me è forse la mia casa principale, io vengo qui da quando avevo quattro anni, sono cresciuta qui, questa è stata la mia prima attività imprenditoriale, mia figlia è cresciuta qui e oggi sono felice di vedere Albarella come la punta di un turismo avanzato che coniuga servizi, verde e attrattività. Qui c’è una parte del mio cuore perché ho passato tanto tempo ad Albarella e continuo a passare le mie vacanze”.

Come detto circa un terzo dell’isola è di proprietà del Gruppo Marcegaglia, che ha predisposto ogni comfort per i soggiorni turistici: case, ville e appartamenti in affitto, ma anche residence, alberghi, centri per congressi e banchetti, un centro sportivo e un rinomato circolo Golf Club.

L’isola amata dai vip

Una località così esclusiva non poteva non essere amata dai vip. Sono tante le celebrità di casa ad Albarella a cominciare da Belen Rodriguez: la showgirl argentina è solita trascorrere momenti di relax sull’isola e non è difficile incontrarla in bici, al ristorante o mentre passeggia in spiaggia al tramonto con i figli.

Tra i vip che frequentano l’isola situata nel Parco Naturale del Delta del Po c’è anche Achille Lauro: il cantante romano, uno dei big in gara al prossimo Festival di Sanremo, nel 2021 scelse proprio Albarella come location per girare un suo video musicale. In passato, invece, l’isola ha avuto ospiti illustri del calibro di Lucio Dalla, Adriano Celentano e Vittorio Gassman.