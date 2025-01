Borgo toscano, simbolo di storia e bellezza, diventa il cuore di 'La Dolce Villa', film Netflix ambientato negli splendidi scenari della Val d'Orcia

Tra le colline toscane e i borghi medievali della Val d’Orcia, il film “La Dolce Villa” di Netflix ha trovato la sua ambientazione perfetta. Diretto da Mark Waters, il film, in uscita il 13 febbraio, ha scelto come set principale il suggestivo centro storico di San Quirico d’Orcia, un gioiello della provincia di Siena che incarna bellezza e romanticismo.

Il film La Dolce Villa su Netflix girato a San Quirino d’Orcia

San Quirico d’Orcia, con i suoi appena 2.500 abitanti, è un luogo che sembra uscito da una cartolina: situato in provincia di Siena, questo borgo medievale è famoso per le sue stradine lastricate, le case in pietra e i panorami mozzafiato che lo circondano. Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, la Val d’Orcia è conosciuta per le sue dolci colline, i vigneti e i cipressi che punteggiano il paesaggio, offrendo uno scenario da sogno per turisti e cineasti.

Nel film, questo angolo incantato diventa il palcoscenico ideale per la storia di Eric, un uomo d’affari americano che si reca in Italia con l’intento di ostacolare il progetto della figlia Olivia, decisa a riportare in vita una villa in rovina. La magia del paese, però, lo conquista, cambiando il corso degli eventi.

Le riprese di ‘La Dolce Villa’ mettono in risalto gli scorci pittoreschi del borgo – dalle strette vie del centro ai dettagli fioriti delle finestre – per offrire un quadro idilliaco che amplifica il romanticismo della trama. San Quirico d’Orcia, completamente pedonale, invita i visitatori a esplorare le sue strade e i suoi angoli nascosti, regalando viste spettacolari e momenti di pura bellezza.

A pochi passi, luoghi iconici come la cappella di Vitaleta e il bosco dei cipressi completano l’esperienza, rendendo questa località il punto di partenza ideale per scoprire la Val d’Orcia. Non sorprende, quindi, che sia stato scelto come location principale: un connubio perfetto di storia, natura e magia cinematografica.

Le parole del sindaco di San Quirino d’Orcia su La Dolce Villa

Il cast di “La Dolce Villa” vanta un mix di talenti italiani e internazionali. Tra gli attori italiani figurano Violante Placido e Giuseppe Futia, affiancati da volti noti come Nunzia Schiano, Jenny De Nucci e Madior Fall. Sul fronte internazionale, spiccano Maia Reficco, già celebre per la sua partecipazione a “Pretty Little Liars”, e Scott Foley, conosciuto per ruoli di successo in serie come “Scandal” e “Scrubs”.

Il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli, ha evidenziato l’importanza del territorio per il mondo del cinema. Come riportato su ‘Canale3 Toscana’, ha dichiarato: “San Quirico e il suo territorio rappresentano ormai un riferimento per le produzioni cinematografiche e pubblicitarie italiane e internazionali. Un rapporto, quello con il cinema, che nel corso degli anni, anche grazie al lavoro di Toscana Film Commission, si è consolidato e rafforzato. L’iconicità del nostro territorio esprime nell’immaginario collettivo la rappresentazione della bellezza associata all’Italia”.

Per celebrare l’uscita del film, il Comune ha organizzato una serata speciale: il 13 febbraio, presso il Teatrino di Palazzo Chigi, si terrà un evento aperto alla cittadinanza, un’occasione per rendere omaggio a questa importante produzione. Con “La Dolce Villa”, San Quirico d’Orcia si conferma tra le location italiane più amate dal cinema internazionale, unendo bellezza e cultura in un connubio irresistibile.