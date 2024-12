Una coppia americana acquista un casale in Molise e si lascia alle spalle la vita in città per trasferirsi in un borgo italiano con case a 1 euro

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

L’idea di trasferirsi in un borgo italiano affascina sempre più stranieri. Tra le colline del Molise, una coppia americana ha deciso di dare una svolta alla propria vita, acquistando un casale a un prezzo accessibile in un luogo ricco di storia e tradizione. Il risultato è stato sorprendente.

Casa a 1 euro in Molise: nuova vita per la coppia americana

Callie Riemann e suo marito, entrambi trentenni, hanno lasciato Amburgo per approdare a Sant’Elia a Pianisi, piccolo paese molisano con circa 1.500 abitanti. La loro avventura ha avuto inizio con la curiosità verso le famose “case a 1 euro”, un’iniziativa proposta da diversi comuni italiani per contrastare lo spopolamento.

Dopo aver visitato alcune di queste abitazioni, i due hanno preferito investire in un casale di 290 metri quadrati al costo di 29mila euro, trovando così un compromesso tra fascino e funzionalità. Il loro arrivo, avvenuto durante l’estate, ha coinciso con un periodo vivace per il borgo. Festival, sagre e spettacoli hanno animato le strade di Sant’Elia, regalando alla coppia un’accoglienza calorosa e inaspettata. “

“Eravamo preoccupati che fosse un luogo senza vita, come spesso si sente parlare di questi borghi che offrono case a 1 euro. Ma ci siamo presi il rischio, e ne è valsa la pena”, ha raccontato Callie in un’intervista su ‘Business Insider’. “Era surreale trovarci in un piccolo villaggio di montagna e sentire parlare inglese e tedesco ovunque”.

Il racconto della coppia americana sulla vita a Sant’Elia

Nonostante il ritorno alla quiete tipica dei borghi dopo l’estate, Sant’Elia a Pianisi si è rivelato un luogo ricco di sorprese. Le sagre mensili, le tre trattorie che offrono cucina locale accompagnata da musica dal vivo e i mercati settimanali hanno creato un ambiente accogliente e dinamico.

La comunità locale ha giocato un ruolo fondamentale nell’adattamento della coppia. Sebbene le barriere linguistiche fossero inizialmente un ostacolo, i vicini si sono dimostrati disponibili, utilizzando gesti e frammenti di inglese e tedesco per comunicare. “Non parliamo ancora bene l’italiano, ma i nostri vicini si fanno in quattro per farci sentire benvenuti, usando quel poco di inglese e tedesco che conoscono”.

Callie ha sottolineato come siano diventati rapidamente amici, raccontando di doni come olio d’oliva, formaggi e melograni ricevuti dagli abitanti del posto. Nei momenti di desiderio di “azione”, Campobasso, capoluogo molisano a circa mezz’ora di distanza, offre alla coppia un’alternativa con centri commerciali, cinema e una vivace vita culturale. Tuttavia, è proprio Sant’Elia a rappresentare per loro il cuore della nuova quotidianità.

Adagiato tra le colline della Val Tappino, Sant’Elia a Pianisi conserva il fascino dei borghi medievali italiani. Il centro storico, con i suoi vicoli stretti e le case in pietra, racconta secoli di storia. Tra i monumenti principali si trovano la chiesa parrocchiale di Sant’Elia e i ruderi di un antico castello.

A pochi chilometri dal paese, lungo la strada verso la stazione ferroviaria, sorge l’abbazia di San Pietro, risalente all’XI secolo, uno dei gioielli religiosi della zona. Non manca un legame con la storia recente: Sant’Elia è noto anche per aver ospitato Padre Pio in gioventù, aggiungendo un ulteriore elemento di attrattiva al borgo.

Con la loro scelta, Callie e suo marito hanno dimostrato come un piccolo paese possa offrire opportunità e qualità di vita impensabili altrove. “Questo piccolo borgo ha tutto ciò che avremmo potuto desiderare”, ha dichiarato Callie, concludendo un racconto che continua a ispirare chi sogna una vita diversa.