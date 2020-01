La classifica dei 30 musei italiani più visitati nel 2019

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha pubblicato la classifica dei 30 musei più visitati in Italia nel corso del 2019.

La graduatoria regala conferme e novità, con il podio occupato stabilmente dalle tre mete più ambite. Al primo posto troviamo il Parco archeologico del Colosseo a Roma che durante lo scorso anno ha attirato oltre 7,5 milioni di visitatori. Dietro all’Anfiteatro Flavio si posizionano le Gallerie degli Uffizi a Firenze con quasi 4,4 milioni di ingressi. Gradino più basso del podio per il Parco archeologico di Pompei: sono 4 milioni i turisti che nel 2019 hanno visitato gli scavi dell’antica città sepolta nel 79 d.C. dall’eruzione del Vesuvio.

Nella Top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali più visitati nel 2019 il quarto posto è occupato dalla Galleria dell’Accademia di Firenze con più di 1 milione e 700 mila ingressi. Tra le prime dieci posizioni troviamo nell’ordine: Castel Sant’Angelo a Roma al quinto posto, seguito dal Museo Egizio di Torino. Settima posizione per La Venaria Reale, davanti alla Reggia di Caserta, a Villa Adriana e Villa d’Este e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Pompei è la meta che ha fatto registrare l’incremento di visitatori più significativo rispetto all’anno precedente, con oltre 160 mila unità di biglietti staccati in più del 2018. Grande crescita per la Galleria Nazionale delle Marche che torna nella top 30 dove mancava dal 2012 e segna un aumento di visite del 36,8% nel confronto con il 2018. Crescita significativa anche per i musei napoletani, a partire dal Museo di Capodimonte che vede aumentare del 34,2% i suoi visitatori, posizionandosi nella top 30 con circa 253 mila ingressi.

Da segnalare le affermazioni di Castel Sant’Elmo, che passa da quasi 225.000 a 267.000 visitatori e sale dal trentesimo al ventisettesimo posto con un +18,7% di ingressi, e di Palazzo Reale, che con una crescita di visitatori dell’11% arriva a oltre 270.000 biglietti staccati che valgono il venticinquesimo posto in classifica, due posizioni in più rispetto all’anno scorso. Nel complesso i primi trenta musei e parchi archeologici statati hanno raccolto quasi 30 milioni di visitatori nel 2019: circa 700 mila in più del 2018.

I musei più visitati in Italia nel 2019:

1 Parco archeologico del Colosseo

2 Gallerie degli Uffizi

3 Parco archeologico di Pompei

4 Galleria dell’Accademia di Firenze

5 Castel Sant’Angelo

6 Museo Egizio

7 La Venaria Reale

8 Reggia di Caserta

9 Villa Adriana e Villa D’Este

10 Museo Archeologico Nazionale di Napoli

11 Musei del Bargello

12 Galleria Borghese

13 Parco archeologico di Ercolano

14 Musei Reali di Torino

15 Cenacolo Vinciano

16 Parco Archeologico di Paestum

17 Pinacoteca di Brera

18 Palazzo Ducale di Mantova

19 Museo Nazionale Romano

20 Parco archeologico di Ostia Antica

21 Museo Archeologico di Venezia

22 Castello Scaligero di Sirmione

23 Museo storico del Castello di Miramare

24 Gallerie dell’Accademia di Venezia

25 Palazzo Reale di Napoli

26 Castel del Monte

27 Castel Sant’Elmo

28 Galleria Nazionale delle Marche

29 Terme di Caracalla

30 Museo di Capodimonte.