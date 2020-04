La pastry chef che ha stregato l’Italia si dà al rugby. Isabella Potì, head chef del ristorante Bros’, insignito della stella Michelin, è diventata la presidente del Bros’ Rugby Club, collezionando una serie di primati.

Oltre a essere, infatti, la prima presidente donna di una squadra di rugby in Puglia e la terza in Italia, la chef Potì è la 37esima al mondo nonché la più giovane patron di una squadra di rugby a livello globale.

“Grintosa e determinata. Fonte di grande ispirazione per il nostro lavoro dentro e fuori dal campo. Un sferzata di giovinezza e coraggio per il nostro club, per la nostra squadra e tutto quello che stiamo mettendo in moto”. Così il team del Bros’ Rugby Club descrive la giovane patron sui social.

Isabella Potì si è lanciata anche in questa avventura insieme al suo compagno Floriano Pellegrino, proprietario e chef del ristorante Bros’ a Lecce, entrambi inseriti nella lista Under 30 di Forbes tra gli chef emergenti più promettenti d’Europa.

“Anno dopo anno lo schema di gioco è diventato uno schema di vita – racconta Francesco Pellegrino sul sito del Bros’ – e la struttura di una squadra ha iniziato a delinearsi anche nella mia cucina: un team di fiducia, la mischia, i miei ‘otto uomini’, dalle loro mani passa tutto il mio processo creativo; io ed Isabella, i due mediani, con un importante lavoro in prima linea; Isabella, il mio numero 10, mediano di apertura, smista il gioco come nessun altro potrebbe fare. I miei ragazzi di sala, i miei 3/4 veloci, danno ritiro al gioco, finalizzano ed esaltano il nostro lavoro”.

“Il rugby è nato da un atto rivoluzionario, di corsa verso la rottura di limiti e barriere – chiosa Pellegrino – Voglio questo per il Salento, una corsa senza sosta oltre tutto.”

Le selezioni per gli atleti che vogliono far parte del Bros’ Rugby Club sono aperte sia agli uomini che alle donne, per gli adulti (dal 18 ai 40 anni) e per le giovanili.

Nonostante la sua giovane età, Isabella Potì è una delle pasticcere più famose non solo in Italia, ma in tutta Europa. La pastry chef si è fatta amare e conoscere dal pubblico prima come giudice esterno di “MasterChef Italia 7”, poi nel programma “Gustibus” e come giudice a “Il Ristorante degli Chef” .

L’anno scorso, in occasione del sessantesimo anniversario del Cornetto Algida, Isabella Potì si è cimentata nella rivisitazione del celebre gelato, firmando una limited edition stellata: un cornetto alla panna, vaniglia, caramello salato all’uovo, gel di limone, biscotti e cioccolato bianco.