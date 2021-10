Nei primi 6 mesi del 2021 il mercato immobiliare a Milano si è rivelato particolarmente dinamico. Questo è il dato che è emerso in occasione della rilevazione realizzata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con FIMAA Milano Lodi Monza Brianza, Assimpredil ANCE Milano Lodi Monza e Brianza, Fiaip Lombardia, Anama Milano, ISIVI Milano, Ordine dei Geometri della Provincia di Milano.

I risultati sono stati presentati in Camera di Commercio, a Palazzo Giureconsulti.

Case a Milano: i prezzi quartiere per quartiere

All’interno dell’analisi generale condotta sui valori delle case a Milano, spiccano alcune zone in cui i valori sono cresciuti di più. Alla prima posizione di questa particolare classifica ci sono i quartieri Pacini-Ponzio, che registrano un incremento del 10,90% con quotazioni a 4.325 €/mq. Meritano una menzione, tra i quartieri di Milano in cui i valori delle case sono aumentati di più negli ultimi mesi, anche Ripamonti e Vigentino con incrementi del 7,86% a quota 3.775 €/mq e Gallaratese e Trenno (aumento del 7,27%, quotazioni a 2.950 €/mq). Risultano oltre al 6% anche le crescite nelle zone Axum, San Carlo, Gioia, Baiamonti, Lagosta, Stazione Garibaldi.

In media, a Milano, comprare una casa nuova costa 5.798 euro al mq, con un incremento di 1,54% in un anno. In centro città, la media è di 10.141 euro al mq, in calo (leggera flessione dello 0,85%) rispetto ai 10.228 euro al mq del 2020. Nella zona nord, i prezzi sono passati da 4.335 euro al mq a 4.464 €/mq (+2,976%). Nel quadrante est di Milano si è registrata la variazione più significativa, con quotazioni aumentate del 3,07%. Nella zona ovest si è passati da 5.177 €/mq a 5.307 €/mq (+2,51%). In crescita anche i valori delle case situate nella zona sud, da 4.104 €/mq a 4.229 €/mq, con un incremento dei prezzi pari al 3,04%.

Prezzi case a Milano: i commenti all’analisi

Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha commentato così in una nota i risultati della rilevazione: “Serve ripensare il rapporto tra centro e periferia”.

Secondo Andrea Marietti, vicepresidente Commissione Prezzi Immobili della Camera di commercio, “decolla il mercato con numeri importanti, sia per quantità che per valori”.

Per Vincenzo Albanese, presidente di FIMAA Milano Lodi Monza Brianza, “il contesto urbano è percepito dai clienti come essenziale nella scelta della propria abitazione”.

Gabriele Bisio, vicepresidente Assimpredil Ance Edilizia, Promozione Immobiliare e Territorio, ha aggiunto: “I valori immobiliari hanno retto le conseguenze negative della pandemia”.

Secondo Marco Grumetti, vicepresidente Nazionale Vicario FIAIP, “il post pandemia ha presentato un mercato del residenziale dell’immobile usato caratterizzato da una forte richiesta e una scarsa offerta”.

A sorprendere Nicola Tadolti, consigliere di Anama Milano, “sono stati i dati sulle compravendite”.

Flavio Bassanini, vice Presidente FIMAA Milano Lodi Monza Brianza, ha sottolineato: “Nell’area metropolitana, con la pandemia, cresce la richiesta di spazi esterni, siano balconi, terrazze o meglio ancora giardini”.