Il progetto delle case a 1 euro è stato avviato in diversi borghi in Italia. Tra questi figura anche Cantiano, un paesino delle Marche che ha conquistato anche gli Stati Uniti d’America. La prima casa a 1 euro è stata venduta, infatti, a una 35enne della California e altre due abitazioni sono in procinto di essere comprate da altri acquirenti americani.

Il successo delle case a 1 euro a Cantiano

Le case di Cantiano in vendita a 1 euro non hanno conquistato solo gli americani. In Comune, infatti, sono giunte quasi 5 mila manifestazioni d’interesse. Le abitazioni in vendita a 1 euro, però, sono solo una decina.

Dall’America, oltre che dalla California, sono giunte manifestazioni d’interesse anche dal Cile e dal Messico. Anche dalla Norvegia, dalla Danimarca, dalla Olanda e dalla Germania, però, si sono mostrati interessati all’acquisto delle case di Cantiano a 1 euro.

La priorità verrà data a chi dimostrerà l’intenzione di voler risiedere stabilmente nel comune delle Marche, alle famiglie numerose e a chi deciderà di affidare alle ditte locali i lavori di ristrutturazione.

L’obiettivo del Comune di Cantiano è quello di recuperare e valorizzare gli immobili disabitati e abbandonati del centro storico, che versano in condizioni di degrado.

Alla scoperta di Cantiano nelle Marche

Cantiano, “Bandiera arancione“, è il borgo più alto delle Marche. Si trova nella provincia di Pesaro Urbino, alle pendici del Monte Catria, ed è attraversato dalla via Flaminia.

Nato in epoca medievale, questo paese vanta un importante patrimonio artistico e architettonico. Meritano una menzione speciale la Chiesa collegiata di San Giovanni Battista, la Chiesa priorale di San Nicolò, la Chiesa di Sant’Agostino, la Chiesa di Sant’Ubaldo, la Pieve di San Crescentino (di origini antichissime, probabilmente attorno all’anno mille), il Palazzo comunale situato in piazza Luceoli e il Museo (ospitato nelle sale dell’ex convento agostiniano del 1200).

Tra le eccellenze gastronomiche locali spicca il tartufo bianco.

Di particolare interesse naturalistico, poi è il Parco naturale del Bosco di Tecchie, dove sono presenti diversi faggi secolari.

Ogni anno, il venerdì santo, i cittadini di Cantiano mettono in scena in paese la Turba, una sacra rappresentazione in costume della Passione di Gesù Cristo.