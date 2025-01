I 100 piatti peggiori al mondo: ci sono due ricette italiane

Viaggiare e scoprire nuovi sapori sono esperienze che spesso vanno di pari passo. Il cibo è spesso vero e proprio viaggio sensoriale che ci permette di entrare in contatto con la cultura di un luogo. Per questo, la guida turistica online TasteAtlas ha recentemente pubblicato una classifica dei 100 piatti peggiori al mondo. Con sorpresa tra i piatti in lista ci sono anche due ricette italiane.

TasteAtlas e la classifica dei 100 piatti peggiori

TasteAtlas, piattaforma online nota per la promozione delle tradizioni culinarie di tutto il mondo, ha raccolto le opinioni di oltre 600.000 viaggiatori per stilare una particolare classifica. “100 Worst Rated Foods in the World” così TasteAtlas ha intitolato la classifica dei piatti giudicati come i meno apprezzati.

Tra i piatti inclusi nella lista ci sono specialità tipiche di ogni angolo del mondo, dalle ricette meno conosciute ai classici rivisitati in modi poco convenzionali. La cosa che più stupisce è che tra questi 100 piatti sono presenti anche due ricette italiane, una notizia che ha generato non poco stupore considerando la fama della cucina italiana.