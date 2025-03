Quali sono i 10 brand italiani con più valore, la classifica 2025

Svelati quali sono i marchi italiani di maggior valore grazie alla nuova classifica Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2025. Dall’ultima ricerca emerge che il valore totale dei 40 marchi italiani più preziosi ha raggiunto quota 121,1 miliardi di dollari: solo una lieve flessione dell’1% su base annuale, nonostante un quadro geopolitico di grande incertezza.

I risultati del ranking 2025 sono stati commentati così da Federico Capeci, Managing Director, Spain & Italy di Kantar: “Nonostante l’incertezza economica continui a perdurare a causa di fattori esterni difficili da controllare, vediamo molti dei principali brand italiani continuare a prosperare. Il framework Kantar Blueprint For Brand Growth ci permette di comprendere perché e come le marche crescono; coloro che investono in marketing possono infatti contrastare molte forze esterne e raccogliere i frutti di una strategia basata sulla consapevolezza che il successo di un brand è un impegno nel lungo periodo”.