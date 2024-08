Overtourism, le mete più scelte: c'è anche un po' d'Italia

Il problema dell’overtourism riguarda tante città in giro per il mondo, costrette a dover fare i conti con un flusso di visitatori che può condizionare la vivibilità all’interno dei loro territori. L’Economist ha condotto una ricerca legata all’overtourism, stilando la classifica delle città più visitate e con il maggior numero di arrivi annui per abitante. Nella graduatoria troviamo anche due rappresentanti dell’Italia.

La ricerca dell’Economist sull’overtourism a livello mondiale ha svelato anche quali sono state le città con la spesa turistica più alta nel 2023, sostenuta per alloggi, attrazioni, trasporti e altri servizi, e quelle che invece hanno incassato di più dai turisti accolti. In termini assoluti Londra e Tokyo sono state le due città con più visitatori nel 2023, entrambe con 20 milioni di turisti arrivati nel giro di un anno, mentre Istanbul è terza con 17 milioni di visitatori.