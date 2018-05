Orticola 2018: tutto ciò che c'è da sapere sulla mostra milanese dedicata ai fiori

Anche quest’anno gli splendidi giardini Indro Montanelli di Milano ospiteranno dall’11 al 13 maggio Orticola 2018, uno degli eventi florovivaistici più attesi non solo in Italia, ma in tutta Europa. Nata per promuovere e diffondere la cultura del giardino e del paesaggio intessuto delle sfumature policrome di fiori e piante, l’Associazione Orticola di Lombardia organizza manifestazioni che mirano alla diffusione della passione per il verde e la Natura fin dal 1865.

Passione riversata in un evento che richiama nel cuore di Milano migliaia di appassionati da oltre 20 anni. La manifestazione, infatti, è giunta alla XXII edizione, e anno dopo anno l’evento, che negli anni ha maturato un successo crescente in tutto il mondo, ha saputo farsi apprezzare dai componenti più disparati. Prova ne è la notevole affluenza di espositori stranieri che anche quest’anno delizieranno gli ospiti con fiori e piante rare e di eccezionale bellezza.

All’apertura ufficiale è prevista la partecipazione di diverse migliaia di persone a cui l’associazione mostrerà i risultati ottenuti grazie alla profonda generosità delle tante persone che hanno contribuito negli anni a raccogliere i fondi necessari per migliorare e salvaguardare gli spazi verdi diffusi sul perimetro cittadino.

Dai gruppi di lavoro finalizzati ad effettuare la manutenzione e la pulizia del verde del capoluogo lombardo, ai laboratori di giardinaggio destinati ai più piccoli per far sbocciare nei loro animi, fin dalla più tenera età, l’amore per il mondo dei fiori. Una cultura per l’ambiente e gli spazi verdi veicolata anche da iniziative culturali, come lo scambio di libri e guide dedicate alle colture e alla lavorazione degli orti.

L’edizione del 2018 è incentrata sul tema “Al piacer mio“, che prevede una libera selezione delle migliori piante preferite dai partecipanti di Orticola. Come ogni anno una giuria di esperti sceglierà le migliori composizioni mostrate durante il ricco week-end ricolmo di boccioli e corolle.

Orticola 2018 inizia giovedì 10 maggio e termina il 13 con apertura al pubblico dalle 09.30 alle 19.30. Per entrare è previsto il pagamento di un biglietto per gli adulti, i bambini invece possono visitare gli spazi gratuitamente. Il ricavato sarà utilizzato a scopo benefico in attività sociali che prevedano la conservazione del territorio, la promozione di attività che migliorino il rapporto tra le persone e l’ambiente e iniziative finalizzate alla salvaguardia e al recupero degli spazi verdi cittadini.