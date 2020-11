Mercoledì 18 novembre è stata pubblicata l’edizione 2021 della Guida Osterie d’Italia di Slow Food, che si propone di fotografare il meglio della ristorazione di territorio e di tradizione in Italia.

Rispetto alla Guida Osterie d’Italia 2020 sono tante le novità: innanzitutto sono sparite le Chiocciole, cioè il simbolo di riconoscimento di qualità adottato dalla guida. La decisione è stata presa in considerazione del particolare momento storico che sta attraversando il settore della ristorazione a causa della pandemia di Coronavirus.

Le osterie recensite in tutta Italia sono state 1.697. La regione che vanta il maggior numero di segnalazioni è la Campania, seguita dalla Toscana, dal Piemonte, dall’Emilia-Romagna e dal Veneto.

Le new entry sono 119: scopriamole insieme, una per una, regione per regione.

Tutte le new entry della Guida Osterie d’Italia 2021

Abruzzo

Florano, Loreto Aprutino (Pe)

Caldora Punta Vallevò, Rocca San Giovanni (Ch)

Calabria

Bacco e Stocco, Badolato (Cz)

A Cantina Cosentina, Cosenza

Altanum, San Giorgio Morgeto (Rc)

La Signora del Vento, Villa San Giovanni (Rc)

Campania

Don Lisandro, Caserta

La Taverna degli Antichi Sapori, Controne (Sa)

VicoRua, Eboli (Sa)

L’Occhiano, Felitto (Sa)

Barrasso, Grottaminarda (Av)

La Tana della Sirena, Montecorice (Sa)

Osteria Mediterranea, Napoli

Nonna Luisa, Piano di Sorrento (Na)

Katakrì, Piedimonte Matese (Ce)

I Cacciagalli, Teano (Ce)

Casa Kbirr, Torre del Greco (Na)

Olio e Basilico, Calvi Risorta (Ce)

La Bottega Creativa, Cardito (Na)

Le Parùle, Ercolano (Na)

Giovanni Grimaldi, Grottaminarda (Av)

‘O Scialatiello, Marigliano (Na)

1947 Pizza Fritta, Napoli

Vincenzo Capuano, Napoli

Fronna d’Està, Pomigliano d’Arco (Na)

La Pietra Azzurra – Vallo di Diano, Sala Consilina (Sa)

Magma, Torre del Greco (Na)

Binario 1, Vairano Patenora (Ce)

Pizzeria Eden, Vallo della Lucania (Sa)

Emilia Romagna

Belrespiro, Agazzano (Pc)

Da Geremia, Castelnovo ne’ Monti (Re)

Michiletta, Cesena

La Saluma, Cesenatico (Fc)

Stallo del Pomodoro, Modena

Arrogant Pub, Reggio nell’Emilia

Io e Simone, Rimini

Dalla Lella, Rimini

Trattoria Vigna, Castelnovo del Friuli (Pn)

La Stella, Meduno (Pn)

Da Febo, Tramonti di Sotto (Pn)

Ivan Gabrovec, Duino-Aurisina Devin-Nabrezina (Ts)

Paolo Parovel, San Dorligo della Valle – Dolina (Ts)

Al Rebechin, Trieste

Buffet da Roby, Trieste

Al Ponte, Udine

Lazio

Na Fojetta, Frascati (Rm)

Anna Dolci e Cucina, Castelnuovo Parano (Fr)

Buccia, Sabaudia (Lt)

Epiro, Roma

Food Box, Roma

O’Sarracino, Viterbo

Osteria di Maccarese, Fiumicino (Rm)

Ottavi dal 1921, Roma

Liguria

Ostaia a Ribotta, Genova

Il Viandante, Sarzana (Sp)

Cantarana, Sesta Godano (Sp)

Lombardia

Concarena, Cerveno (Bs)

Finil del Pret, Comezzano-Cizzago (Bs)

Centottanta, Corte Franca (Bs)

Ristorobie, Cusio (Bg)

Tenuta Tovaglieri, Golasecca (Va)

Ai Garibaldini, Mantova

Sottobosco, Milano

Trattoria Caselle, Morimondo (Mi)

Due Laghi, Ponti sul Mincio (Mn)

La Corna, Teglio (So)

Marche

El Mascaron, Fermignano (Pu)

Banco 12, Porto San Giorgio (Fm)

Controvento, Porto Sant’Elpidio (Fm)

Farfense, Santa Vittoria in Matenano (Fm)

Ristorantino, Tolentino (Mc)

Locanda Le Logge, Urbisaglia (Mc)

Piemonte

Il Mulino delle Fucine, Casteldelfino (Cn)

La Terrazza Da Renza, Castiglione Falletto (Cn)

Al Chersogno, Prazzo (Cn)

Spazio Mouv, Torino

Puglia

63 Osteria Contemporanea, Lecce

Bistrot Chef Gianluca, Taviano (Le)

Da CosìMino, Bisceglie (Bt)

Da Roberto, Nardò (Le)

La Campagnola, Bitritto (Ba)

La Luna nel Pozzo, Grottaglie (Ta)

Lo Sfizietto Da Matteo, Noci (Ba)

Macelleria La Fontana 1914, Alberobello (Ba)

Macelleria Ponte da Riccardo, Martina Franca (Ta)

Pepenero Bistrot Italiano, Bisceglie (Bt)

Radici, Vico del Gargano (Fg)

Sardegna

Craf da Banana, Oristano

Sicilia

Le Boccerie, Agrigento

Giannavì, Palazzolo Acreide (Sr)

Dispensa, Palermo

Tipico, Ragusa

Donna Sasà, Termini Imerese (Pa)

Toscana

Da Fagiolino, Abetone Cutigliano (Pt)

Il Vecchio Borgo, Campiglia Marittima (Li)

Locanda Fonte allo Spino, Castel San Niccolò (Ar)

Macchiascandona, Castiglione della Pescaia (Gr)

Pesce d’Oro, Chiusi (Si)

La Grotta del Pescatore, Isola del Giglio (Gr)

Da Gigi, Lucca

Le Mura del Cassero, Montevarchi (Ar)

Peposo, Pietrasanta (Lu)

Sant’Omobono, Pisa

Megabono, Prato (Po)

Da Bule, San Casciano in Val di Pesa (Fi)

Piccolo Trianon, Sesto Fiorentino (Fi)

Trentino Alto Adige

Maso al Sole, Civezzano (Tn)

Eden Marone, Riva del Garda (Tn)

Fior di Bosco, Valfloriana (Tn)

Ca’ dei Giosi, Vallelaghi (Tn)

Misone o di Tenno, Tenno (Tn)

Torgglhof, Cortaccia sulla Strada del Vino (Bz)

Finailhof, Senales (Bz)

Umbria

Valter a Solomeo, Corciano (Pg)

Veneto

Campagnon, Agna (Pd)

Ai Lares, Auronzo di Cadore (Bl)

Da Renata, Porto Tolle (Ro)

Antica Trattoria Fattori, Roncà (Vr)

Al Diplomatico, Venezia.