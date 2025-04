Le mete preferite da chi viaggia nei Ponti di Primavera 2025

Gli italiani in viaggio per i Ponti di Primavera saranno 14,2 milioni, di cui 9,3 maggiorenni e 4,9 minorenni: è quanto è emerso dall’indagine condotta da Tecnè per la Federalberghi.

L’87,2% degli italiani sceglierà di recarsi in una località del nostro Paese, mentre il restante 12,8% affronterà un viaggio all’estero: il giro d’affari è di circa 7,2 miliardi di euro. Le case di parenti e amici sono in cima alla classifica degli alloggi preferiti con il 30,9%: seguono l’albergo, il residence e il villaggio turistico con il 18% e le locazioni brevi con il 9,2%. I viaggi dureranno in media 5,1 giorni, uno in più rispetto all’anno scorso: l’84,4 dei viaggiatori resterà fuori per più di 4 notti.

Le attività preferite durante le vacanze dei Ponti di Primavera sono le passeggiate, la scoperta dell’enogastronomia locale, il relax e le attività sportive. Il 40% dei viaggiatori utilizzerà la propria auto per raggiungere la sua destinazione; il 34% viaggerà in aereo e il 15,2% in treno.