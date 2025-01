L'elenco completo di tutti i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria e i loro relativi premi della Lotteria Italia del 2025

Nel giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2025, come da tradizione è andato in scena il sorteggio dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio di quest’anno, del valore di 5 milioni di euro, è stato venduto a Somaglia, in provincia di Lodi.

Di seguito la lista dei biglietti vincenti di tutte le categorie: prima di gettare il biglietto e perdere le speranze, onde evitare rimpianti, si consiglia di fare un ulteriore controllo sui siti ufficiali.

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di prima categoria

Come detto il primo premio della Lotteria Italia 2025 dal valore di 5 milioni di euro è andato a Somaglia, comune della Provincia di Lodi. La Dea bendata nel 2024 aveva baciato Milano, mentre nel 2023 il primo premio era stato vinto a Bologna e l’anno precedente a Roma.

Il secondo premio di quest’anno, dal valore di 2,5 milioni di euro, è stato venduto a Pesaro; il terzo, da 2 milioni di euro, a Palermo; il quarto da 1,5 milioni di euro a Torino e il quinto da 1 milione di euro a Dolo (Venezia)

1° Premio € 5.000.000 – T173756 venduto a Somaglia (Lodi)

2° Premio € 2.500.000 – T378442 venduto a Pesaro

3° Premio € 2.000.000 – G330068 venduto a Palermo

4° Premio € 1.500.000 – G173817 venduto a Torino

5° Premio € 1.000.000 – S185025 venduto a Dolo (Venezia).

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di seconda categoria

I biglietti vincenti dei premi di seconda categoria della Lotteria Italia di quest’anno, dal valore di 100.000 euro:

S 030585 DISTRIBUTORE Montenero di Bisaccia (Campobasso)

C 439458 Avellino

M 217442 Massafra (Taranto)

D 138065 Foligno (Perugia)

M 442388 Belluno

Q 330398 Foggia

L 320913 Ispica (Ragusa)

D 052288 Greve in Chianti (Firenze)

I 265285 Roma

B 431066 Spinea (Venezia)

B 475642 Omegna (Verbano-Cusio-Ossola)

I 479949 Montepulciano (Siena)

I 336915 Ivrea (Torino)

E 322777 Borgosesia (Vercelli)

I 336889 Valmadrera (Lecco)

Q 311109 Vidigulfo (Pavia)

115657 Cervia (Ravenna)

I 459455 Sorrento (Napoli)

N 336716 Rapolano Terme (Siena)

B 357353 Milano

F 174624 Solarolo (Bologna)

M 051648 Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)

I 319235 Roma

D 381854 Lastra a Signa (Firenze)

I 050919 Ciampino (Roma).

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di terza categoria

Questi sono i biglietti dei premi di terza categoria, 50.000 euro:

A 151684 Sesto Fiorentino (Firenze)

C 044674 Frosinone

T 196683 Milano

D 474835 Catania

AA 244340 Rivenditore online

P 166756 Cicognola (Pavia)

S 224728 Catania

R 480926 Monterono d’Arbia (Siena)

S 182139 Monfalcone (Gorizia)

T 150085 Orta di Atella (Caserta)

D 119183 Bologna

A 467555 Modena

L 086138 Roma

R 225972 Arezzo

M 114512 Settimo Torinese (Torino)

E 416029 Milano

A 130487 Orvieto (Terni)

L 012086 Lacchiarella (Milano)

M 325035 Terlizzi (Bari)

G 115853 Roma

B 044418 Berceto (Parma)

D 400957 Gallicano nel Lazio (Roma)

L 317618 Rimini

S 168154 Napoli

N 107783 Bentivoglio (Bologna)

T 111407 Giussano (Monza e Brianza)

M 331007 Palermo

204982 Mantova

M 334431 Casalecchio di Reno (Bologna)

AA 332493 Rivenditore online

R 396533 Lonato del Garda (Brescia)

I 309460 Milano

B 489578 Lecco

Q 144614 Osio Sopra (Bergamo)

C 429417 Quarto (Napoli)

I 045735 Oderzo (Treviso)

F 422767 FIRENZE (FI)

A 153253 Acquaviva delle Fonti (Bari)

L 428347 Villafranca Tirrena (Messina)

E 032176 Andria

M 325384 Scafati (Salerno)

E 290218 Imola (Bologna)

M 308922 Perugia

S 216034 Anagni (Frosinone)

N 221932 San Giorgio a Cremano (Napoli)

D 192247 Barile (Potenza)

T 151126 Millesimo (Savona)

C 375767 Pompei (Napoli)

P 319570 Mori (Terni)

A 472983 Fucecchio (Firenze).

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di quarta categoria

Tutti i biglietti vincenti dei premi di quarta categoria da 20.000 euro: