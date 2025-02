Incidenti stradali, le città più pericolose d'Italia: classifica

Quali sono le città più pericolose d’Italia per gli incidenti stradali? A rivelarlo è la classifica stilata sulla base del nuovo Indicatore di Pericolosità Stradale 2025, ponderando i tassi di incidentalità rilevati dall’Istat nel periodo che va dal 2016 al 2024, applicando nei grandi comuni un correttivo di 2 punti ogni 100 incidenti, e ponderando anche la spesa pro capite per la manutenzione delle strade in base ai dati OpenPolis e OpenCivitas/Sorgei.