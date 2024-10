Gioco d'azzardo online, dove si spende di più: la mappa d'Italia

Attraverso il rapporto “Non così piccoli. L’azzardo online nei piccoli comuni italiani” di Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, è stata stilata una mappa che riguarda il gioco d’azzardo online nel nostro Paese che contiene le regioni e i comuni con la spesa più alta sostenuta nel 2023.

Michele Carrus, il presidente di Federconsumatori, ha parlato così del fenomeno legato al gioco d’azzardo online in Italia: “Ormai è chiaro a molti che in Italia è necessario sgonfiare l’azzardo online – si legge su ‘Today.it’ – e sono necessarie politiche nazionali e locali per il contenimento di quello fisico.

Nessuno chiede di vietare l’azzardo, oltre che impossibile sarebbe anche controproducente e andrebbe ad alimentare il canale illegale. Chiediamo, invece, di contenerlo, esaminando la materia attraverso un bilancio sociale che metta a fianco delle entrate per la collettività, sotto forma di tasse, anche le uscite, in termini di costi sanitari e sociali, gli effetti sui bilanci personali, sulla disgregazione delle famiglie”.