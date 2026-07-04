Da sempre legato alla sua città, Ultimo vive ancora a Roma - dopo un breve periodo a New York: ecco la sua casa e il Parchetto che gli è stato dedicato

Niccolò Moriconi, da tutti conosciuto con il suo nome d’arte Ultimo, è uno dei cantanti più amati dal pubblico giovanile – e non solo: artista dalla grande voce e ottimo musicista, si è fatto strada nel giro di pochi anni sino ad approdare sul palco del Festival di Sanremo e a scalare i vertici delle classifiche italiane. Ultimo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma qualche dettaglio è trapelato dalle sue foto social. Scopriamo dove abita oggi, assieme alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo e al loro bimbo.

La casa di Ultimo a Roma

Roma è la città che ha visto nascere e crescere Niccolò Moriconi, ben prima che diventasse famoso con il suo nome d’arte. Nella capitale, ha vissuto con la sua famiglia a San Basilio. Appassionato di musica già da giovanissimo, ha studiato pianoforte e composizione al conservatorio, per poi frequentare una scuola di canto. E, dopo una lunga gavetta, finalmente è arrivato al successo: Ultimo è oggi uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, nonché il secondo al mondo ad aver realizzato il più grande concerto per numero di spettatori paganti, con il suo “La favola per sempre” del 4 luglio 2026 a Tor Vergata.

Ultimo è sempre rimasto profondamente legato alla sua Roma, tanto da aver deciso di acquistare qui una splendida villa, situata in un prestigioso quartiere residenziale su cui non ha mai svelato indizi. Come riporta “Today”, il cantante a lasciato solo qualche testimonianza sui social di quella che è la casa in cui abita con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, e con il loro primogenito Enea, nato nel novembre 2024. Quello che emerge dalle foto condivise su Instagram è un ambiente ricco di arredi di design, dove dominano i colori neutri e la luce naturale. In salone campeggia un grande pianoforte, mentre le pareti ospitano i premi che Ultimo si è guadagnato nel corso della sua carriera.

Le ampie vetrate che caratterizzano la zona living si aprono su un giardino rigoglioso, che ospita anche una piscina super lussuosa: è questo l’angolo ideale dove trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, godendosi il relax e la quiete della natura. La villa di Ultimo a Roma è il suo rifugio privato, un luogo rimasto lontano dalle luci dei riflettori per precisa volontà dell’artista, molto riservato e amante della privacy. Ma non è l’unica proprietà che possiede: il cantante ha anche un appartamento dall’altra parte dell’oceano.

L’appartamento di Ultimo a New York

Secondo quanto si legge su “Idealista”, Ultimo avrebbe acquistato un appartamento a New York assieme a Jacqueline Luna Di Giacomo: qui si è trasferito durante gli ultimi mesi della gravidanza della sua compagna, proprio per far nascere il figlio Enea negli Stati Uniti. Anche in questo caso, il cantante ha preferito mantenere il massimo riserbo. Ma da qualche foto si possono notare gli ampi spazi arredati in bianco, il design moderno e le splendide vetrate con vista su Central Park. Dopo la nascita del bambino, tuttavia, Ultimo e Jacqueline sono tornati a Roma.

Dove si trova il Parchetto di Ultimo

Una curiosità riguarda il quartiere in cui Ultimo è cresciuto: a San Basilio, nel 2024 è stato inaugurato un piccolo parco dedicato ufficialmente a Paolo Panelli, che tuttavia porta il nome del cantante. Il Parchetto di Ultimo, dove lui stesso soleva giocare da piccolo e al quale ha donato nove panchine, è insignito di una targa speciale: “La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo. Questo è il Parchetto di Ultimo, il suo “Altrove”, un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio”.