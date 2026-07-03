Concerti più grandi a pagamento: Ultimo al secondo posto mondiale

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Ben 250mila biglietti venduti nel giro di pochissime ore, un vero e proprio record: si tratta del maxi concerto di Ultimo del 4 luglio 2026, che diventa così il più grande spettacolo a pagamento in Italia – e il secondo nel mondo. Ma quali sono gli altri eventi musicali che hanno registrato cifre notevoli? La classifica, secondo quanto riportato dal “Sole 24Ore”, vede alcuni dei più celebri artisti a livello mondiale (ma ci sono anche due cantanti italiani che si contendono le prime posizioni). Scopriamo qualcosa in più.