Concerti più grandi a pagamento: Ultimo al secondo posto mondiale
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Ben 250mila biglietti venduti nel giro di pochissime ore, un vero e proprio record: si tratta del maxi concerto di Ultimo del 4 luglio 2026, che diventa così il più grande spettacolo a pagamento in Italia – e il secondo nel mondo. Ma quali sono gli altri eventi musicali che hanno registrato cifre notevoli? La classifica, secondo quanto riportato dal “Sole 24Ore”, vede alcuni dei più celebri artisti a livello mondiale (ma ci sono anche due cantanti italiani che si contendono le prime posizioni). Scopriamo qualcosa in più.
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