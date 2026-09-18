Dove vive Simona Ventura: il suo nido d'amore nel cuore di Milano

Simona Ventura ha la sua splendida casa in un elegante quartiere centrale di Milano, dove vive assieme al marito Giovanni Terzi: ecco il loro nido d'amore

È una delle conduttrici più celebri del panorama televisivo italiano, una vera e propria icona: Simona Ventura è stata – ed è ancora – il volto di punta alternativamente della Rai e di Mediaset, dove ha collaborato a numerosissime trasmissioni. Nella sua vita privata, è piuttosto riservata. Sappiamo che abita da molto tempo a Milano, dove ha un bellissimo appartamento che condivide con suo marito Giovanni Terzi e la figlia Caterina. Scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova l’appartamento di Simona Ventura a Milano

Nata a Bentivoglio (prov. di Bologna), Simona Ventura si è trasferita con la famiglia quando era ancora una bambina, andando ad abitare nella cittadina piemontese di Chivasso (prov. di Torino). Negli anni ’80 ha esordito in televisione, dapprima su reti locali per poi arrivare alla Rai: la sua carriera è davvero brillante, sebbene segnata da numerosi passaggi tra un’emittente e l’altra. Nel giro di poco tempo, la Ventura è diventata una delle più note conduttrici italiane, al timone di programmi storici come “Mai dire gol”, “Quelli che il calcio” e “L’isola dei famosi”.

Simona Ventura è stata sposata a lungo con Stefano Bettarini, dal quale ha avuto i figli Niccolò e Giacomo. Dopo il divorzio, ha avuto una relazione con Gerò Carraro (figlio di Nicola, il marito di Mara Venier), per poi ritrovare l’amore accanto al giornalista Giovanni Terzi. I due stanno insieme dal 2018, e un paio d’anni fa sono convolati a nozze presso il Grand Hotel di Rimini, con una splendida festa in famiglia. Accanto a loro anche Caterina, la figlia che Simona ha adottato da single ormai parecchi anni fa.

Da tanto tempo, la Ventura abita a Milano: come riporta “Immobiliare”, lei e Giovanni hanno acquistato uno splendido appartamento nel cuore della città, in un elegante quartiere situato nei pressi della Stazione Centrale. La scelta è ricaduta su questa zona perché, come ha svelato la conduttrice, ha una posizione strategica che permette di conciliare comodamente gli impegni lavorativi e le esigenze della famiglia.

La casa in cui vive Simona Ventura è un attico distribuito su più livelli, ai quali si accede mediante una scala a chiocciola. Molti dettagli emergono dalle foto e dai video che la conduttrice condivide ogni tanto sui social: gli ambienti spaziosi sono molto luminosi e impreziositi da arredi moderni e minimal, dove predominano il bianco e i colori neutri, in contrasto con il pavimento scuro. In ogni stanza ci sono ricordi di famiglia come foto, riconoscimenti professionali e souvenir dei loro viaggi appesi alle pareti. Non può infine mancare un angolo riservato alla Ventura, con toeletta per la sua beauty routine e tanto spazio per la sua collezione di scarpe.

La casa delle vacanze di Simona Ventura in Sardegna

Oltre al maxi appartamento a Milano, Simona Ventura e Giovanni Terzi possiedono una casa in Sardegna, dove vanno spesso per trascorrere le loro vacanze. È il loro “posto del cuore”, come lo chiama spesso la conduttrice: si trova in una zona molto riservata tra Porto Cervo e Liscia di Vacca, nel cuore della Costa Smeralda. Questa splendida villa con vista panoramica sul mare è il luogo ideale per staccare dal lavoro e dagli impegni quotidiani, così da godersi un po’ di relax in famiglia.