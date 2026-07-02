Concerto di Ultimo a Roma: il "biglietto" più ambito è un balcone

C'è chi può godersi il maxi concerto di Ultimo a Roma comodamente dal proprio balcone: un video pubblicato sui social ha fatto impazzire i fan

Manca davvero pochissimo al maxi concerto di Ultimo a Roma, uno degli eventi più attesi dell’anno: mentre i tecnici corrono qua e là sul palco, sistemando gli ultimi dettagli per far sì che lo spettacolo sia perfetto, Niccolò Moriconi sta facendo qualche prova al microfono, cantando i suoi brani in scaletta. I fan più agguerriti sono già accampati da giorni, aspettando sotto un sole cocente di poter assistere al concerto di Ultimo. E poi c’è chi può semplicemente affacciarsi dal balcone di casa propria, senza nemmeno dover pagare il biglietto: un video pubblicato sui social ha suscitato grandissimo scalpore, e – inutile dirlo – quel posto privilegiato è diventato il più ambito dai fan.

Il balcone con vista sul palco del concerto di Ultimo

Sabato 4 luglio 2026 andrà in scena uno spettacolo senza precedenti: si tratta di “Ultimo – La favola per sempre”, l’attesissimo maxi concerto del cantautore romano, che si terrà presso la spianata dell’Università di Tor Vergata, dove è stata allestita una nuova area concerti all’aperto. I biglietti sono sold out già da molti mesi, ed è attesa una notevole affluenza – sono stati venduti tutti i 250mila posti disponibili, un vero record in quanto a dimensioni per un live. Moltissimi fan sono arrivati con largo anticipo, accampandosi nei pressi della piazza dove Ultimo si esibirà e affrontando le temperature roventi di questi giorni.

Qualche fortunato, invece, può tranquillamente risparmiarsi tutti questi disagi e godersi lo spettacolo da una posizione privilegiata, addirittura senza pagare il biglietto. Un utente ha infatti condiviso su TikTok un breve video che ha letteralmente fatto impazzire i fan: non è altro che una panoramica dal suo balcone di casa, che si affaccia direttamente sull’area concerti di Tor Vergata. Con un po’ di zoom, si vede benissimo Ultimo sul palco, impegnato nelle prove per il suo maxi raduno. Inutile dire che il video ha suscitato grande scalpore, facendo invidia a tutti coloro che si stanno accalcando sotto il sole per poter assistere al concerto.

Naturalmente, sui social sono partiti i commenti – alcuni ironici, altri molto meno. C’è chi chiede di essere adottato e chi si propone di cucinare e pulire casa pur di essere ospitato su quel balcone, ma non mancano gli appelli più seri. Qualcuno azzarda una richiesta di affitto per la vista privilegiata sul palco dell’area concerti di Tor Vergata, mentre un utente implora una possibilità per far sì che sua figlia possa vedere il suo grande idolo, non essendo riuscito ad acquistarle il biglietto in tempo. Insomma, un normalissimo balcone affacciato su Roma è diventato in un attimo il posto più ambito da migliaia di persone.

I dettagli del maxi concerto di Ultimo a Roma

D’altra parte, questo non sarà un evento “normale”: il maxi concerto di Ultimo a Roma, sulla cui organizzazione si sta lavorando in maniera capillare ormai da un anno, sarà un vero e proprio esperimento che potrebbe cambiare definitivamente il mondo della musica live. In collaborazione con Roma Capitale e con tutti gli enti interessati, il raduno di Ultimo andrà a “rivoluzionare” la città. Sono stati adottati dei piani di accoglienza speciali per i fan in attesa già da giorni, in modo che possano godersi l’esperienza con largo anticipo. Inoltre sono previsti diversi sistemi di raffrescamento per gli spettatori, i quali entreranno in funzione poche ore prima del concerto e proseguiranno per tutta la serata.

Ma l’intervento più interessante è quello che riguarda la mobilità, uno dei punti deboli di ogni grande concerto. La metro di Roma rimarrà aperta per tutta la notte, e i fan dovranno preoccuparsi solamente del biglietto d’andata (quello per il ritorno è già incluso nel prezzo del biglietto del concerto). Sono poi stati predisposti un servizio navetta gratuito da e per la più vicina stazione della metro, diversi parcheggi per le auto in arrivo e un servizio Kiss & Go per chi vuole farsi accompagnare e poi riprendere senza doversi preoccupare di parcheggiare.