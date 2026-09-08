Dove vive Serena Bortone: l'appartamento con terrazzo a Roma

Serena Bortone, giornalista, conduttrice e volto storico della Rai, vive a Roma in un appartamento con un grande terrazzo e arredi personalizzati.

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Giornalista, autrice e conduttrice, Serena Bortone è uno dei volti storici della Rai. Romana di nascita e profondamente legata alla Capitale, vive in un appartamento che rispecchia le sue numerose passioni, dalla musica alla letteratura, passando per il cinema e l’arte contemporanea. La sua casa racconta diversi aspetti del suo carattere e delle sue passioni.

Dove vive Serena Bortone

Serena Bortone vive a Roma, nel quartiere Trieste, una zona residenziale situata nella parte centro-settentrionale della città. L’area si distingue per i palazzi eleganti, i viali alberati e la presenza di numerosi spazi verdi. Pur trovandosi a poca distanza dal centro, conserva un’atmosfera più tranquilla rispetto ai quartieri di Roma maggiormente centrali e molto frequentati dai turisti. La conduttrice abita nella sua casa romana dal 2006, come ha raccontato in un’intervista a “La Repubblica”. Si tratta di un appartamento con terrazzo dove si trovano mobili ereditati dalla famiglia, fotografie, libri e opere d’arte.

A questi arredi si uniscono gli oggetti raccolti durante i suoi viaggi. Uno degli ambienti centrali della casa sembra essere la camera da letto. Bortone ha raccontato di avere l’abitudine di svolgere molte attività quotidiane proprio dal letto. Da ragazza ci studiava, mentre oggi lo utilizza anche per lavorare, mangiare oppure fare acquisti online. Sopra uno dei comodini ha collocato una fotografia del celebre “Bed-In”, ovvero la manifestazione organizzata nel 1969 da John Lennon e Yoko Ono come forma di protesta pacifista.

Nella casa trova spazio anche un pianoforte, strumento con il quale Serena Bortone ha un rapporto profondo fin dall’infanzia. Le stanze sono inoltre occupate da numerosi libri, dischi e film, ordinati per argomento. Tra gli autori e i titoli ai quali è maggiormente legata c’è “Guerra e pace” di Lev Tolstoj. Il rapporto con la sua famiglia emerge attraverso il divano e la poltrona appartenuti alla madre, successivamente fatti rivestire, ma anche attraverso le lenzuola, le coperte e i fazzoletti ricamati della nonna Teresa. Un vecchio inginocchiatoio è stato, invece, trasformato in comodino.

Serena Bortone: chi è, storia e carriera televisiva

Serena Bortone è nata a Roma l’8 settembre 1970. Il suo percorso nel mondo della televisione è iniziato nel 1989 quando è entrata nella redazione di “Alla ricerca dell’Arca”, programma condotto da Mino Damato. Negli anni successivi ha lavorato in produzioni come “Avanzi” e “Ultimo minuto”, acquisendo esperienza nella scrittura e nella costruzione dei programmi. Nel 1994 è entrata nella squadra di “Mi manda Lubrano”, trasmissione successivamente diventata “Mi manda Rai Tre”. Dalla fine degli anni Novanta si è avvicinata maggiormente al giornalismo politico.

Ha lavorato come inviata e autrice per “TeleCamere”, arrivando nel 2006 alla conduzione al fianco di Anna La Rosa. Un passaggio importante nella sua carriera è stato l’ingresso nella squadra di “Agorà”. Bortone ha partecipato alla nascita del programma nel 2010 come autrice ed è stata inviata in occasione di importanti eventi internazionali. Dopo avere condotto “Agorà Estate”, nel 2017 ha assunto la guida dell’edizione principale, mantenendo il ruolo fino al 2020. Nel settembre del 2020 è passata a Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”, programma pomeridiano che univa attualità, politica, spettacolo e interviste.

Conclusa quell’esperienza nel 2023, è tornata su Rai 3 con “Chesarà…”, in onda fino a giugno 2024. Nello stesso periodo ha esordito anche come scrittrice con il romanzo “A te vicino così dolce”, una storia ispirata a fatti e figure della sua adolescenza. Da settembre 2024 ha lavorato su Rai Radio 2 con “5 in condotta”, per poi proseguire l’esperienza radiofonica con “Radio2 stai Serena”, insieme a Massimo Cervelli. Nell’autunno del 2025 è inoltre tornata su Rai 1 come presenza fissa di “Bar Centrale”, programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi.