La classifica dei cantanti che guadagnano di più con la musica

Chi sono i cantanti italiani che guadagnano di più con la musica: la classifica degli artisti di casa nostra secondo i dati raccolti da 'Open'

Alla scoperta della classifica dedicata ai cantanti italiani che guadagnano di più dalla musica, sulla base dei dati relativi ai bilanci del 2025.

Chi sono i cantanti che guadagnano di più con la musica

La classifica è frutto dei dati che arrivano dai bilanci 2025 delle società dei cantanti, depositati all’interno dei registri delle Camere di Commercio in gran parte ad agosto e analizzati da parte di ‘Open’.

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo Vasco Rossi: il fatturato della società che gestisce i concerti e i diritti musicali del rocker di Zocca ha fatturato nel 2025 12,8 milioni di euro, con utili di 1,9 e un patrimonio netto di 23 milioni di euro secondo ‘Open’. A trainare il fatturato è stato il tour che ha visto l’artista emiliano esibirsi fare sold out in dodici date da oltre 610.000 spettatori.

E nel 2027 è pronto il Giubileo di Vasco, il maxi evento che verrà organizzato per celebrare i cinquant’anni di carriera di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Vasco Rossi si esibirà dieci volte allo stadio Olimpico di Roma il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno dell’anno prossimo: una soluzione, quella delle dieci date, scelta per dare vita a una festa diffusa, preferita a un unico grande raduno per poter garantire maggiore sicurezza a tutti i fan.

Al secondo posto della classifica dedicata ai cantanti che guadagnano di più con la musica troviamo Fedez: come riferito da ‘Open’, gli affari del rapper passano da tre società controllate dai genitori per un fatturato complessivo di 11,8 milioni di euro e utili da 2,5 milioni di euro.

Terza posizione per Ultimo, protagonista quest’estate del mega concerto che ha radunato 250.000 spettatori sotto il palco allestito a Tor Vergata: ‘Open’ riferisce che nel 2025 la società di cui il cantautore romano detiene il 90%(con il resto diviso tra i suoi due fratelli) ha fatturato 10,1 milioni di euro.

A proposito di Ultimo viene specificato che nei dati non è chiaro se rientrino già gli incassi della prevendita del concerto del 4 luglio 2026, iniziata proprio nel 2025: si ritiene più probabile che quei numeri finiscano nel bilancio dell’anno successivo.

La classifica: Renato Zero fuori dalla Top 20

Dal podio della classifica dei cantanti che guadagnano di più dalla musica è uscito Renato Zero che nel 2024 occupava la prima posizione ma adesso è sceso oltre la Top 20. I motivi sono semplici: l’artista si è preso un anno per dedicarsi alla scrittura e alla registrazione in studio del nuovo album ‘L’Ora Zero’ uscito lo scorso ottobre e in questo arco di tempo ha messo in pausa concerti e tour.

Quest’anno Renato Zero è ripartito con il tour intitolato ‘L’OraZero’ che da gennaio lo ha visto esibirsi in diversi palazzetti d’Italia: al Palazzetto dello Sport di Roma (sei date); al Nelson Mandela Forum di Firenze (quattro date); all’Inalpi Arena di Torino (due date); al Palaunical di Mantova (tre date); alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano Veneto (quattro date); all’Uniopl Arena di Casalecchio di Reno (Bologna); alla Vitrifrigo Arena di Pesaro; al Palasele di Eboli; al Palaflorio di Bari (quattro date); al Palafrescina di Messina (quattro date).