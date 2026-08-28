Il concerto di Muti per salvare Villa Verdi è diventato un caso

Il caso del concerto di Riccardo Muti per salvare Villa Verdi: prima l'ipotesi di uno stop all'evento, poi il chiarimento del Ministro della Cultura

Per la serata di sabato 12 settembre 2026 è in programma un concerto del Maestro Riccardo Muti nel giardino di Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova: un evento per sensibilizzare l’opinione pubblica circa lo stato di abbandono della dimora appartenuta al grande compositore Giuseppe Verdi.

Perché il concerto di Muti a Villa Verdi è un caso

Il concerto è diventato un caso mediatico in quanto ci sarebbe stato un no della Soprintendenza all’esibizione di Riccardo Muti. A renderlo noto era stato lo stesso Maestro:

“Dalla Soprintendenza mi è stato vietato di tenervi un concerto la sera del 12 settembre per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di degrado in cui si trova la tenuta fatta edificare dal compositore a metà Ottocento – le parole di Muti riportate da ‘Repubblica’ – vorrei tenerlo nel giardino, senza varcare la soglia della casa, dove so che, quando piove, la biblioteca di Verdi si bagna.

Ma la Soprintendenza ha stabilito che neanche il cancello della proprietà può essere oltrepassato, forse perché le azioni di Muti si tende sempre a considerarle come delle mine politiche”.

Dopo le parole del Maestro Riccardo Muti è arrivata la replica del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il quale ha parlato di “informazione totalmente destituita di fondamento”. Secondo ‘Repubblica’, i due si sarebbero poi sentiti al telefono e tutto si sarebbe risolto, con il concerto confermato probabilmente nella data indicata di sabato 12 settembre 2026.

Il Maestro Muti ha concepito il concerto di Villa Verdi dopo aver diretto una partitura verdiana – la Messa da Requiem – al Festival di Salisburgo: “Una serata intima per puntare l’attenzione su un bene della nazione, anzi dell’umanità, che sta andando in malora; il mondo ci ride dietro per come trattiamo l’eredità di Giuseppe Verdi, una delle nostre più grandi glorie culturali.

“Musicisti come me devono dimostrargli riconoscenza non solo sul piano intellettuale, ma anche perché è grazie a lui se lavoriamo, se abbiamo fatto carriera, se ci siamo fatti un nome e abbiamo potuto mantenere la famiglia. Ecco le ragioni di questo concerto, contribuire per quanto possibile a sbloccare la situazione di Sant’Agata. Senza voler accendere nessuna polemica”.

Muti-Villa Verdi, il chiarimento del Ministro Giuli

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, in merito alla notizia riguardante l’ipotetica bocciatura della Soprintendenza al concerto di Riccardo Muti per salvare Villa Verdi, ha dichiarato ad ‘Adnkronos’: “L’informazione relativa al presunto diniego da parte della Soprintendenza del concerto del maestro Muti a Villa Verdi è totalmente destituita di fondamento, qualcuno dovrà presto chiedere scusa al Maestro Muti e al Ministro della Cultura”.

L’ipotesi di uno stop al concerto è stata smentita da una lettera del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, inviata al Ministero della Cultura: la missiva, visionata in esclusiva da ‘Adnkronos’, ricostruisce l’iter della proposta per il concerto di Riccardo Muti.

Nel documento si legge che il Dipartimento, dopo aver sentito la Soprintendenza, ha valutato “favorevolmente la realizzazione dell’iniziativa”, ritenuta “coerente con le attività di tutela, valorizzazione e promozione in corso di Villa Verdi“. La lettera rivela, inoltre, che l’intenzione non era quella di fermare il progetto.