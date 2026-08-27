Nozze vip in Gallura con Lady Gaga e Coldplay: chi sono gli sposi

Nozze vip in Gallura tra location esclusive e grandi nomi con Lady Gaga e Coldplay tra gli artisti attesi all'elegante matrimonio di Blumer e Spano

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La Gallura si prepara a ospitare uno degli appuntamenti privati più attesi di settembre, dove al centro delle indiscrezioni ci sono le nozze vip tra Brendan Blumer e Salvatore Spano, accompagnate da festeggiamenti che dovrebbero coinvolgere alcune delle località più conosciute della Costa Smeralda e artisti internazionali come Lady Gaga e i Coldplay.

Di chi sono le nozze vip in Gallura

A sposarsi saranno Brendan Blumer e l’olbiese Salvatore Spano, coppia legata da tempo alla Sardegna e in particolare alla Costa Smeralda. Secondo quanto riportato da ‘L’Unione Sarda’, i due si sarebbero conosciuti proprio in questa parte dell’isola, quando Spano lavorava in una boutique Gucci, dunque il matrimonio riporta quindi la coppia nel territorio in cui avrebbe avuto inizio la loro storia.

Blumer, americano e vicino ai quarant’anni, è conosciuto soprattutto per la propria attività nel settore delle criptovalute; è amministratore di Block.one, società che ha sviluppato EOS.IO, piattaforma blockchain dedicata agli smart contract.

Il suo nome era già diventato familiare in Costa Smeralda nel 2025, quando aveva acquistato per circa 160 milioni di euro Villa Yamani, a Romazzino, residenza appartenuta all’ex ministro saudita del Petrolio Ahmed Zaki Yamani.

L’immobile, affacciato sul mare e caratterizzato da dimensioni particolarmente importanti, rappresenterebbe uno dei punti coinvolti nei festeggiamenti, anche se le informazioni circolate finora restano però in parte affidate alle indiscrezioni, dal momento che gli sposi hanno mantenuto un forte riserbo sull’organizzazione delle giornate previste all’inizio di settembre.

Un primo appuntamento legato alle celebrazioni si è già svolto durante il Gala Night dell’Hotel Cala di Volpe, dove Blumer e Spano hanno assistito insieme ad alcuni amici allo spettacolo di Katy Perry.

Il programma principale dell enozze dovrebbe prendere il via il 4 settembre con un evento a bordo della nave Agata, che si trova nel porto di Olbia ed è interessata da lavori di riqualificazione.

L’imbarcazione dovrebbe essere trasformata per l’occasione in uno spazio destinato agli ospiti, con aree per la ristorazione e un palco per gli spettacoli; tra le zone indicate per le serate figurano le acque davanti a Capo Figari e, secondo alcune ricostruzioni, quelle vicine all’Hotel Pitrizza.

Chi sono gli ospiti attesi al matrimonio

È soprattutto il programma musicale ad aver attirato l’attenzione sul matrimonio. Secondo le anticipazioni pubblicate in questi giorni, sul palco allestito sulla nave Agata dovrebbero esibirsi Lady Gaga e i Coldplay.

Anche il ricevimento del 5 settembre dovrebbe avere dimensioni importanti, con una parte delle celebrazioni è indicata a San Pantaleo, borgo del territorio di Olbia che negli ultimi anni ha ospitato diversi appuntamenti privati. Documenti pubblicati nell’albo pretorio comunale fanno riferimento, per quella data, a una cena con spettacolo destinata a circa 300 persone, prevista su una superficie di oltre 4.800 metri quadrati nella piazza del paese.

Tra i nomi associati alle celebrazioni compare anche Giorgia, che secondo le indiscrezioni potrebbe esibirsi durante la giornata del matrimonio. Altre ricostruzioni hanno fatto riferimento a Laura Pausini, Kygo e Rita Ora, anche in questo caso senza conferme ufficiali disponibili al momento.

Tra nave, ville e uno dei borghi più conosciuti della Costa Smeralda, le nozze di Brendan Blumer e Salvatore Spano si preparano così a riportare l’attenzione internazionale sulla Gallura, anche se restano ancora riservati diversi dettagli.