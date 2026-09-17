Villa di Sophia Loren e Carlo Ponti a Roma in vendita: il prezzo

La villa che è stata di Sophia Loren e Carlo Ponti, situata all'interno del Parco dell’Appia Antica a Roma, è ritornata in vendita sul mercato

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Una proprietà appartenuta a Sophia Loren e Carlo Ponti è nuovamente in cerca di un nuovo acquirente. La villa si trova in uno degli angoli più suggestivi di Roma ed è circondata da un bellissimo parco. Nonostante il prestigio degli antichi proprietari e le caratteristiche fuori dal comune, trovare qualcuno disposto ad acquistarla si è rivelato più difficile del previsto.

La villa di Sophia Loren e Carlo Ponti torna sul mercato

Sophia Loren è una delle attrici italiane più famose nel mondo. Nata a Roma nel 1934, ha raggiunto la notorietà negli anni Cinquanta, diventando una stella del cinema. Nel corso della carriera ha lavorato con registi come Vittorio De Sica e Charlie Chaplin, recitando accanto ad attori come Marcello Mastroianni e Marlon Brando. A contribuire alla sua affermazione c’è stato Carlo Ponti, uno dei produttori cinematografici più importanti, che è diventato anche suo compagno di vita. I due, infatti, si sono sposati ufficialmente nel 1966.

Tra le proprietà legate alla coppia figura la grande villa situata all’interno del Parco dell’Appia Antica, ora nuovamente proposta sul mercato. La vendita è stata affidata a Italy Sotheby’s International Realty, che nell’annuncio presenta l’immobile come una dimora storica immersa nel verde, a circa quindici minuti dal centro della Capitale. Il prezzo non compare pubblicamente, ma secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, la valutazione dovrebbe collocarsi tra 15 e 20 milioni di euro.

Il Parco dell’Appia Antica comprende una vasta area archeologica e naturalistica sviluppata intorno alla strada romana realizzata a partire dal 312 avanti Cristo per collegare Roma con l’Italia meridionale. Pur trovandosi a breve distanza dal Colosseo e dai quartieri centrali, la zona conserva ampi spazi verdi. Questa collocazione permette alla proprietà di unire la vicinanza al centro con un livello di tranquillità e riservatezza difficile da trovare in città.

La residenza principale dispone di circa 700 metri quadrati interni e sorge all’interno di un parco privato di circa 11 mila metri quadrati. Il progetto è attribuito all’architetto Andrea Busiri Vici, appartenente a una famiglia che ha lasciato numerose testimonianze nell’architettura romana. L’edificio è organizzato su due piani e comprende portici, terrazze, cortili interni e diversi accessi indipendenti.

Nel livello principale si trovano tre grandi saloni con camino affacciati sul giardino, la cucina e due bagni riservati agli ospiti. Lo spazio più particolare è la sala da pranzo, realizzata all’interno di una grotta di epoca romana. Nell’ambiente è conservato un mosaico originale dedicato a Medusa, figura della mitologia greca spesso raffigurata anche nell’arte romana. Il piano superiore ospita cinque camere da letto e altrettanti bagni, ai quali si aggiungono una biblioteca e un giardino d’inverno. Complessivamente l’annuncio immobiliare indica sette bagni.

Le parole dell’esperto e le difficoltà della vendita

La villa non compare per la prima volta sul mercato. Un precedente tentativo di vendita risale al 2018, quando la proprietà venne proposta da Lionard Luxury Real Estate per 19 milioni di euro. In seguito, l’incarico passò a Forbes Properties, senza però portare alla conclusione di una compravendita. Italy Sotheby’s International Realty è quindi la terza agenzia a provare a trovare un nuovo proprietario per la villa a Roma dove ha vissuto la coppia.

Oltre alla disponibilità economica necessaria per l’acquisto, il potenziale compratore deve essere interessato a una residenza dalle dimensioni considerevoli, inserita in un’area sottoposta a particolare tutela paesaggistica e archeologica. A questi aspetti si aggiungono le spese necessarie per la manutenzione.

Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty, ha spiegato l’eccezionalità dell’immobile in alcune dichiarazioni riportate da ‘La Repubblica’: “Quello che rende questa proprietà davvero particolare è l’insieme di elementi che difficilmente si trovano riuniti in una sola casa a Roma: la storia dell’Appia Antica, l’architettura, il forte rapporto con il paesaggio e persino le testimonianze archeologiche che ne fanno parte.” Non è quindi un singolo dettaglio a determinare il valore della proprietà, ma l’unione di caratteristiche che sarebbe impossibile ricreare oggi in un’altra zona.