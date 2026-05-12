Dove vive Francesca Tocca: la sua elegante casa a Roma

Siciliana di nascita, ma romana d'adozione: Francesca Tocca vive ormai da molto tempo in una splendida casa nella capitale, assieme a sua figlia Jasmine

Pur con la sua amata Sicilia nel cuore, Francesca Tocca ha scelto di vivere a Roma: è qui che la ballerina, per anni uno dei volti più noti di “Amici di Maria de Filippi”, ha trovato il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata. Vi è approdata quando, ancora giovanissima, stava cercando fortuna nel mondo della danza, e non se n’è più allontanata. La capitale, quindi, fa ancora oggi da sfondo alla sua quotidianità, che condivide con la figlia Jasmine – nata dalla sua relazione con Raimondo Todaro, ormai giunta al capolinea. Scopriamo insieme dove abita Francesca Tocca.

Francesca Tocca e la sua casa a Roma

Nata e cresciuta a Catania, la splendida Francesca Tocca ha lasciato la sua terra natia quando era ancora molto giovane, spinta da un’occasione che non poteva rinunciare. Sin da bambina, infatti, ha mostrato un notevole talento per la danza: appassionatasi soprattutto nei balli di coppia latino americani, ha studiato a lungo con grande dedizione per trovare il suo posto nel mondo dello spettacolo. E, ad appena 16 anni, si è trasferita a Roma per un’opportunità professionale che le ha aperto molte porte. Proprio ballando, tra l’altro, Francesca ha avuto modo di conoscere il suo collega – e conterraneo – Raimondo Todaro, con cui è nata un’intesa davvero speciale.

Nel 2013, i due hanno aperto la loro scuola di ballo a Catania, città che ha visto nascere entrambi. Ma è a Roma che la Tocca ha finalmente ottenuto un ruolo importante: nel 2015, infatti, è entrata a far parte del corpo di ballo di “Amici di Maria de Filippi“, il talent show di Canale 5 che ha accompagnato la sua carriera per quasi dieci anni, prima che la ballerina decidesse di concedersi una pausa. Ora, la sua vita è dedicata alla figlia Jasmine, che sta seguendo le sue orme nel mondo della danza. Francesca ha deciso di restare nella capitale, dove oggi vive sola con la figlia: tra lei e Raimondo Todaro, nonostante il ritorno di fiamma a seguito di una breve parentesi di lontananza, le cose non hanno funzionato e i due si sono separati.

I dettagli dell’appartamento di Francesca Tocca

Se Raimondo Todaro, dopo l’addio a Francesca Tocca, ha deciso di tornare in Sicilia, la ballerina è rimasta a Roma. Qui ha un bellissimo appartamento in un’elegante zona della capitale, come lei stessa ha rivelato in una recente intervista a “Verissimo”, nel 2024: “Oggi sto bene, lavoro e penso a Jasmine, che vive con me a Roma, mentre lui si è trasferito a Catania dove lavora di più”. Molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata, la Tocca ha però condiviso qualche foto su Instagram in cui mostra alcuni angoli del suo appartamento.

L’atmosfera è calda e accogliente, molto luminosa grazie ad un’ottima scelta di colori che vanno dal bianco al beige, tutte tonalità chiare che si abbinano perfettamente al parquet. Nella zona giorno spicca un bel divano grigio, nelle stesse nuance dell’arredamento – tutto in stile moderno e minimal, per dare maggior respiro ad ogni stanza. La casa si sviluppa su due livelli, come si evince dalle scale, anch’esse in legno, che salgono probabilmente verso la zona notte. E le finestre regalano una splendida luce naturale, che rende l’ambiente rilassante e confortevole.