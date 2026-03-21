Dove vive Maria De Filippi, i dettagli svelati sulla villa a Roma

Trasferitasi a Roma dopo il suo matrimonio con Maurizio Costanzo, la conduttrice vive in una splendida villa ai Parioli: ecco i dettagli sulla sua casa

Da oltre 30 anni sul piccolo schermo, Maria De Filippi è uno dei volti più amati della televisione italiana: la conduttrice ha firmato alcuni show che hanno fatto la storia, tra cui “Uomini e Donne” e l’ormai inossidabile talent “Amici”, una vera fucina di artisti di grandissimo successo. È stata inoltre per tanto tempo accanto a Maurizio Costanzo, con cui era sposata dagli anni ’90. Proprio per lui, si è trasferita a Roma: la coppia ha vissuto in una splendida villa che, salvo qualche rarissima eccezione, è rimasta sempre lontana dalle luci dei riflettori. Ancora oggi la De Filippi vi abita, scopriamo insieme qualche dettaglio.

La villa romana di Maria De Filippi ai Parioli

Nata a Milano e cresciuta in un piccolo borgo di campagna dell’Oltrepò Pavese, dove i suoi genitori avevano una tenuta vinicola, Maria De Filippi è sempre stata attratta dal mondo della televisione. Vi è entrata di soppiatto, lavorando dietro le quinte come autrice di alcuni programmi molto famosi, ma nei primi anni ’90 è arrivata la sua occasione, prendendo il timone del talk show “Amici”. Da lì, in breve tempo è arrivato il successo che l’ha portata a diventare una delle conduttrici più amate di Mediaset. Ma non è stato questo a spingere la De Filippi a trasferirsi a Roma, bensì l’amore.

Nel 1989, Maria ha conosciuto il giornalista Maurizio Costanzo ed è diventata la sua collaboratrice, fin quando non è scoccata la scintilla. I due si sono sposati nel 1995, anno in cui la conduttrice si è spostata presso la capitale. La residenza di famiglia, dove lei abita ancora oggi (da sola, dopo la scomparsa di Costanzo avvenuta nel 2023), si trova nell’elegante ed esclusivo quartiere dei Parioli, una delle zone più in della città. Qui, la De Filippi ha trovato la riservatezza che ha sempre ricercato per la sua vita privata: la villa è infatti circondata dal verde, che la protegge dagli sguardi indiscreti dei paparazzi.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno sempre tenuto molto alla loro privacy, quindi non sono pervenuti che pochi dettagli su quella che è la villa ai Parioli. Unica eccezione, un’intervista rilasciata nel 2018 a “Che Tempo Che Fa”, quando la conduttrice ha lasciato entrare le telecamere nella zona giorno della sua abitazione. Colpiscono gli arredi eleganti dallo stile classico, dove domina il legno massello: i colori sono chiari, per alleggerire gli ambienti e renderli più luminosi. Spiccano grandi librerie e una scrivania che campeggia nel salone, mentre la cucina risulta piuttosto ridotta nelle dimensioni, eppure arredata con tutto il necessario.

Maria De Filippi e la casa delle vacanze ad Ansedonia

Oltre alla villa romana, Maria De Filippi possiede anche una casa dove trascorrere le sue vacanze. Insieme a Maurizio Costanzo, ha sempre avuto un forte legame con la Maremma Toscana: qui, nel verde del Monte Argentario, si trova la residenza estiva – ovviamente anch’essa circondata da un alone di mistero. La conduttrice è solita passarvi le estati, quando non è impegnata in tv. La casa si trova ad Ansedonia e vanta un bellissimo giardino con veranda, da cui si gode di una splendida vista sul mare. Al porto della vicina Orbetello, inoltre, è ormeggiata la barca di famiglia che ha regalato tante gite avventurose a Maria e suo marito.