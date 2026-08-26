Dove vive Loredana Lecciso: la sua casa lontano da Al Bano

Da tempo legata ad Al Bano, la showgirl ha recentemente deciso di lasciare le Tenute Carrisi di Cellino San Marco: ecco dove abita oggi Loredana Lecciso

Niente più panorami da cartolina, per Loredana Lecciso: la showgirl si è trasferita a Milano, così da poter restare vicina ai suoi figli. La Puglia resta ovviamente nel suo cuore, e ogni volta che può torna a Cellino San Marco, per godersi un po’ di relax accanto al suo compagno Al Bano Carrisi. Ma le splendide tenute di campagna in cui Loredana ha costruito il suo nido d’amore sono ormai lontane, almeno per quel che riguarda la vita di tutti i giorni. Scopriamo dove abita adesso Loredana Lecciso.

La casa a Milano dove vive Loredana Lecciso

Nata e cresciuta a Lecce, dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, Loredana Lecciso è da sempre profondamente legata alla Puglia. Ma c’è un’altra città nel suo cuore: si tratta di Milano, che l’ha accolta quando è riuscita a farsi strada in televisione, partecipando a trasmissioni come “La Fattoria” e “Domenica In” di Mara Venier. Da qualche tempo, la Lecciso ha preso un’importante decisione e si è trasferita in pianta stabile nel capoluogo lombardo per poter stare vicina ai suoi figli, come ha svelato in un’intervista al settimanale “Oggi”. Qui hanno studiato Brigitta (la sua primogenita, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato) e Albano “Bido” Jr, e ancora oggi studia Jasmine.

Da mamma premurosa quale è sempre stata, Loredana ha scelto di lasciare la Puglia per godersi ancora un po’ i figli che stanno ormai crescendo. “La vita mi porta sempre qui: ho un legame forte con questa città” – ha raccontato la showgirl, come riporta il “Mattino”. E sul rapporto con i suoi figli: “Fosse per me starei sempre con loro. Avrei voluto non perdermi un secondo della loro infanzia. Penso di aver sprecato del tempo”. Certo, la distanza con Al Bano Carrisi si fa sentire: i due stanno insieme da oltre 26 anni e, nonostante i tanti momenti difficili affrontati, sono molto affiatati. “Con Al Bano ci sentiamo decine di volte al giorno e siamo una coppia che si vive con pienezza” – ha affermato a “Oggi”.

Loredana Lecciso e le Tenute Carrisi di Al Bano

Nonostante oggi Loredana Lecciso abiti prevalentemente a Milano, la sua residenza rimane a Cellino San Marco, dove si trovano le Tenute Carrisi. Il meraviglioso resort pugliese è da sempre l’abitazione di Al Bano, da lui stesso progettata nei minimi dettagli. “Nel 1969 comprai la terra e nel 1971 iniziammo a costruire” – aveva raccontato il cantante in un’intervista al settimanale “Gente”. La proprietà comprende la villa padronale, dove abita Al Bano: distribuita su più livelli, è costruita in pietra leccese ed è un vero gioiello, con tutti i comfort.

Se questa è la zona più intima delle Tenute, quella che il cantante ha condiviso con Romina Power prima e con Loredana Lecciso poi, il resto della proprietà è adibita ad uso turistico. Qui sorgono l’hotel “Felicità”, il ristorante “Don Carmelo” – dove vengono servite specialità pugliesi – e la spa “È la tua vita”. Il tutto in un ambiente bucolico, dove trovano spazio le cantine di Al Bano Carrisi, ricchi vigneti e uliveti, nonché un’area boschiva. Il resort è aperto al pubblico, ed è il luogo ideale per chi vuole concedersi una vacanza in pieno relax, nel bel mezzo della natura.