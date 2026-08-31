Aurora Ramazzotti cambia casa a Milano: "Spese insostenibili"

Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social di aver dovuto cambiare abitazione a Milano perché le spese da sostenere erano diventate "insostenibili"

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Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social di aver lasciato l’appartamento di Milano in cui viveva da un paio d’anni insieme al marito Goffredo Cerza e al figlio Cesare. Non perché la famiglia non si trovasse bene, ma perché i costi dell’abitazione erano diventati troppo elevati.

Aurora Ramazzotti cambia casa a Milano: il motivo del trasloco

Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti è cresciuta sotto i riflettori, ma negli anni ha costruito un proprio percorso nel mondo dello spettacolo e dei social. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente importante per lei. Il 4 luglio ha sposato Goffredo Cerza, con cui è legata dal 2018 e dal quale, nel marzo 2023, ha avuto il figlio Cesare. Dopo il rito civile celebrato a Militello in Val di Catania, la coppia ha festeggiato il matrimonio al Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa.

A meno di due mesi dalle nozze, Aurora è tornata a parlare della propria vita familiare per raccontare un nuovo cambiamento. Rispondendo alla domanda di un follower su Instagram, ha spiegato perché lei e il marito abbiano deciso di traslocare nuovamente a Milano, nonostante fossero entrati nella precedente abitazione soltanto due anni fa. ‘Adnkronos’ ha riportato il suo racconto e la scelta di cambiare casa. Aurora, infatti, avrebbe precisato che il trasloco non è stato determinato dall’insoddisfazione per l’appartamento, ma purtroppo da una scelta economica. La famiglia viveva infatti in affitto in un’abitazione nuova, mai occupata prima.

Al momento dell’ingresso non era quindi stato possibile avere un quadro preciso delle spese accessorie che si sarebbero aggiunte al canone. “Nel corso di questi due anni sono salite a una cifra non più sostenibile e il canone era già molto alto”, ha spiegato Ramazzotti. Una situazione che ha portato la coppia a cercare un’alternativa nonostante la volontà iniziale di rimanere nella stessa casa. Una volta individuato il nuovo appartamento, però, non c’è stato molto tempo per riflettere. A Milano, infatti, sembra che il mercato immobiliare abbia ritmi molto intensi.

Quanto costano affitti e case a Milano

Il racconto di Aurora Ramazzotti arriva in un momento in cui il costo delle case a Milano continua a rappresentare uno dei temi più discussi della città. Naturalmente, dal suo racconto non è possibile conoscere né il canone pagato né l’ammontare delle spese accessorie. I dati del mercato permettono però di capire perché trovare e mantenere un’abitazione nel capoluogo lombardo possa richiedere cifre considerevoli.

Secondo i dati aggiornati di Idealista, nell’agosto 2026, Milano si conferma una delle città italiane più costose per chi vive in affitto. A luglio 2026 il canone medio richiesto nel capoluogo lombardo era di 22,4 euro al metro quadrato al mese, contro una media nazionale di 14,9 euro. Applicando il dato medio attuale, un appartamento di 70 metri quadrati può teoricamente superare i 1.600 euro mensili di solo canone, prima ancora di considerare condominio, utenze e altre eventuali spese. Per quanto riguarda la vendita di case, invece, il costo medio è di 5.681 euro al metro quadrato.

Negli ultimi anni il tema è stato sollevato anche da studenti, lavoratori e personaggi pubblici. Lo scrittore Jonathan Bazzi, per esempio, aveva denunciato già in passato le difficoltà economiche incontrate, lo stesso aveva fatto anche Selvaggia Lucarelli. Allo stesso tempo, nella fascia alta del mercato continuano a registrarsi operazioni a cifre molto elevate. Solo qualche mese fa delle villette sono state vendute quando il cantiere era ancora nelle sue fasi iniziali a valori intorno ai 25 mila euro al metro quadrato.