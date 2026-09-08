Cosa sono le super cozze e cosa sta succedendo a Taranto

Alla scoperta delle super cozze: cosa sono, come si allevano e per quale motivo rappresentano una speranza per Taranto e anche per tutto il settore

Il surriscaldamento globale, l’aumento delle temperature dell’acqua e l’arrivo di specie aliene sono tutti fattori che mettono a repentaglio la presenza di cozze nel mare di Taranto: per questi motivi si stanno studiando delle strategie per salvare la mitilicoltura locale.

Super cozze: cosa sono e come si allevano

Si parla di super cozze, termine utilizzato per indicare lo studio di nuovi ceppi di mitili capaci di tollerare il caldo estremo. Della questione ha parlato a ‘Repubblica’ Vito Uricchio, geologo nonché ex direttore dell’Istituto di ricerca sulle acque del Cnr:

“Da anni stiamo compiendo, grazie al progetto Mitica, finanziato dalla Regione Puglia, studi per incrementare la tolleranza termica dei mitili, perché sopravvivano oltre i trenta gradi. E abbiamo visto che una parte di essi riescono a sopravvivere. Stiamo verificando se qualcosa cambia nel Dna con l’aumento termico e un po’ di adattamento cominciamo a osservarlo.

Il Dna tende a evolversi, in Cina è già successo e li c’è stato l’adattamento. Le cozze si sono adeguate a temperature che arrivavano fino a 35 gradi, c’è stata un’evoluzione. Se restano soffocate? L’ipossia, la carenza di ossigeno, è un fenomeno che può verificarsi portando alla morte dei molluschi, ma anche in questo caso si registra una reazione come l’aumento della produzione gametogenica, producono molti più gameti maschi il che evidenzia una volontà di sopravvivenza”.

Alla domanda su come si può cercare di assecondare i processi di adattamento delle cozze, Vito Uricchio ha risposto: “Piantando specie che riescano a sopravvivere più a lungo e che possano essere utilizzate per la riproduzione. L’altra strategia è l’acquacoltura multitrofica integrata. Accanto ai mitili coltiviamo macroalghe autoctone che producano ossigeno e limitino l’acidificazione dell’acqua, consentendo ai mitili di respirare. Queste alghe possono anche rappresentare una fonte di reddito per i pescatori”.

Il geologo ed ex direttore dell’Istituto di ricerca sulle acque del Cnr ha spiegato che gli esperimenti vengono realizzati “in alcune vasche che fungono da nursery, il seme viene fatto crescere lì, in modo tale da diffondere poi quello più resistente. C’è una sorta di selezione operata dall’uomo che va oltre quella naturale e che può essere molto utile a contrastare le morie”.

Taranto, perché le super cozze sono una “speranza”

Lo studio sui nuovi ceppi rappresenta una potenziale speranza per la mitilicoltura locale, in un momento storico particolare, con le recenti ondate di calore record e l’innalzamento della temperatura dei mari che hanno provocato morie di cozze nel mare di Taranto, presente nella classifica 2026 delle città italiane con più ore di sole.

Le super cozze potrebbero dunque ripopolare i mari: l’individuazione e la riproduzione dei ceppi che resistono al caldo, anche a temperature superiori ai 30 gradi, darebbe così la possibilità di selezionare e allevare mitili capaci di contrastare gli effetti del cambiamento climatico, salvaguardando un settore economico cruciale per la città della Puglia.

La mitilicoltura è un pilastro storico fondamentale per l’economia di Taranto, città con una capacità produttiva potenziale stimata in circa 14.000 tonnellate all’anno: l’aumento delle temperature degli ultimi anni ha ridotto la produzione reale a 5.000 tonnellate all’anno, con perdite fino al 70-80% del novellame e del prodotto adulto.