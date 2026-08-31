Dove vive Enzo Iacchetti: la splendida villa con vista sul lago

Enzo Iacchetti torna alle origini: dopo tanti anni trascorsi a Milano per inseguire la sua carriera, oggi vive in una meravigliosa villa affacciata sul lago

Dopo una vita da comico, tra cabaret e programmi televisivi, Enzo Iacchetti ha deciso di godersi un po’ di relax con la famiglia e i suoi amici. Lasciato il mondo dello spettacolo (se non per qualche breve apparizione), lo storico conduttore di “Striscia la Notizia” è tornato alle sue origini: niente più traffico e aria inquinata a Milano, ma solo panorami da sogno e ritmi molto più tranquilli. Da un po’ di tempo, infatti, Enzo Iacchetti ha lasciato il capoluogo lombardo e si è trasferito in una bella villa affacciata sul Lago Maggiore: ecco dove abita.

Enzo Iacchetti da Milano al Lago Maggiore

Nato a Castelleone, in provincia di Cremona, Vincenzo Iacchetti – da tutti chiamato Enzo – ha vissuto principalmente nel piccolo borgo lacustre di Maccagno, uno dei panorami più suggestivi del Varesotto. Ed è qui che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, scoprendo una grande passione per la musica e un talento notevole nell’improvvisazione comica. Ma ad aprirgli le porte verso il successo è Milano: nel 1978, ha debuttato presso lo storico Derby Club – lo stesso che ha visto nascere molti grandi artisti, tra cui Diego Abatantuono, Cochi e Renato, Massimo Boldi, Aldo Baglio e Giovanni Storti.

Enzo Iacchetti ha vissuto per oltre 40 anni a Milano, per sfruttare appieno tutte le opportunità professionali che una grande città può offrire. Il suo cuore, però, è rimasto tra quei bellissimi borghi affacciati sul Lago Maggiore, dove si annidano ancora i suoi ricordi d’infanzia. Così, ormai lontano dalla televisione, il comico ha deciso di trasferirsi: da qualche anno vive nei pressi di Luino, a poca distanza dalla località di Brezzo di Bedero (prov. di Varese). Come riporta il “Messaggero”, qui Iacchetti ha una splendida villa sospesa tra il lago e i monti, dalla quale si gode di una vista incredibile.

La villa di Enzo Iacchetti a Luino

Oggi, Enzo Iacchetti si prodiga nel suo attivismo attivismo, cercando di far sentire la sua voce soprattutto sui social. Ed è proprio dal profilo Instagram del comico che, ogni tanto, spunta qualche dettaglio di quello che è il suo rifugio sul lago. Iacchetti non ha scelto una villa extra lusso, bensì una sobria casetta dalle ampie finestre che regalano un bellissimo panorama, dove ogni spazio è pensato per offrire comodità e intimità. L’arredamento è classico e i pavimenti in legno donano calore, insieme ai toni neutri delle pareti e dei mobili. Tante foto di famiglia campeggiano sui muri, raccontando i momenti più importanti della vita di Enzo.

Uno degli angoli più vissuti della casa è la cucina, arredata con qualche elemento di design e tanto amore, a partire dal grande tavolo in legno che fa bella presenza di sé al centro della stanza. Il soggiorno è invece dominato da un ampio divano che offre uno spazio dove rilassarsi. La zona notte resta immersa nella privacy, ma anche qui tutto parla di sobrietà e comfort. Compagno di vita di Enzo Iacchetti è il suo cagnolino Lucino, che il comico ha adottato alcuni anni fa: insieme, condividono non soltanto la graziosa villa di Luino, ma anche le lunghe passeggiate sulle rive del lago Maggiore, tra i momenti più preziosi della loro quotidianità.