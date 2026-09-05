Dove vive Vincenzo Salemme: la casa da sogno nella sua Napoli

Dopo aver trascorso tanti anni a Roma, finalmente Vincenzo Salemme è tornato nella sua amata Napoli: scopriamo qualche dettaglio della casa in cui vive

Non è solamente uno dei volti più noti della comicità napoletana, ma anche un grandissimo artista a tutto tondo: Vincenzo Salemme si è messo in gioco quando era ancora molto giovane, seguendo la sua passione per la recitazione e lasciando la famiglia – nonché i luoghi in cui era cresciuto. E, una volta raggiunto il successo, è tornato a casa. Oggi l’attore vive a Napoli, la città della sua infanzia, in un grande appartamento ricco di preziosi dettagli che raccontano molto della sua personalità. Scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova la casa di Vincenzo Salemme

Classe 1957, Vincenzo Salemme è nato a Bacoli, piccola città alle porte di Napoli. È qui che ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione, quando era ancora giovanissimo: “L’adolescenza l’ho vissuta per strada o al cinema, che era di mio zio e ci andavo gratis tutti i giorni” – ha ricordato in un’intervista al “Corriere della Sera”. Per studiare si è spostato nella vicina Napoli, dove ha frequentato il liceo classico e, successivamente, il primo anno di Lettere e Filosofia presso l’Università Federico II. Ma sui banchi accademici si è reso conto di voler fare l’attore: nel 1977, abbandonando gli studi, si è trasferito a Roma ed è entrato a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo.

Nel giro di pochi anni, Vincenzo Salemme ha raggiunto la notorietà: nel 1981 ha debuttato al cinema come attore, con il suo primo film sotto la regia di Nanni Moretti. Ne hanno fatto seguito tantissimi altri, molti dei quali hanno riscosso grande successo tra il pubblico. Oggi Salemme si dedica non soltanto alla recitazione, ma anche al teatro, alla regia e alla sceneggiatura. E, dopo aver trascorso tanti anni a Roma per inseguire la carriera, da un po’ di tempo è tornato nella sua amata Napoli.

Sebbene Vincenzo Salemme sia sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, qualche dettaglio spunta qua e là sul web: secondo quanto riporta “Leggo”, l’attore possiede uno splendido appartamento proprio nel cuore di Napoli, dal quale si gode di una vista pazzesca sulla città. Qui vive assieme alla sua compagna Albina Fabi, costumista che ha conosciuto dietro le quinte di “Tale e Quale Show”. Diversi anni fa aveva acquistato anche una villa a Ischia, trasformandola nel suo “buen retiro” per l’estate. Ma, come lui stesso ha rivelato a “Repubblica”, l’ha venduta poco dopo perché non aveva tempo per godersela, essendo sempre impegnato con il suo lavoro.

I dettagli dell’appartamento di Vincenzo Salemme a Napoli

Oggi Vincenzo Salemme vive dunque a Napoli, città che tiene in pugno il suo cuore: “È Francia, Spagna, Grecia; è nobiltà barbona, ricchezza polverosa, astuzia senza luce; è una cacofonia armoniosa di suoni e voci di paura. Napoli la perdo tutti i giorni e la ritrovo in sogno… Napoli è tanta roba, può diventare mamma Medea…” – l’aveva descritta alcuni anni fa in un’intervista al “Corriere della Sera”. Ma com’è la casa in cui abita? Sono davvero pochissimi i dettagli trapelati, dal momento che l’attore tiene molto alla sua privacy.

Secondo quanto riportato da “Leggo”, il suo appartamento è molto elegante e arioso, con grandi finestre che fanno entrare molta luce naturale e parquet chiaro, che esalta un arredo minimale dalle tinte neutre. La zona giorno è impreziosita da cimeli di famiglia e ricordi appesi alle pareti, ma il vero fulcro della casa è la cucina: Salemme ama infatti mettersi ai fornelli, quindi ha optato per un ambiente funzionale e confortevole. Qui domina il bianco, tra mobili in stile contemporaneo ed elementi di design.