Il Lago di Bolsena, nella Tuscia, conquista vip e celebrità tra natura e borghi e anche Harry Styles è stato avvistato più volte nella zona laziale

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Il Lago di Bolsena, nel Lazio, sembra conquistare un numero crescente di visitatori alla ricerca di una vacanza più lenta e riservata. Acque tranquille, piccoli borghi, natura e ritmi decisamente diversi da quelli delle destinazioni balneari più affollate. Tra chi ha mostrato di apprezzare questa parte della Tuscia, ci sono anche diversi personaggi famosi. Uno dei nomi che più ha contribuito ad attirare l’attenzione internazionale sulla zona è quello di Harry Styles, ex One Direction.

Lago di Bolsena, il gioiello della Tuscia che conquista anche i vip

Il Lago di Bolsena si trova nell’Alta Tuscia, nella parte settentrionale del Lazio, in provincia di Viterbo. Le rive alternano spiagge, vegetazione e piccoli centri abitati, mentre dalle acque emergono Isola Bisentina e Isola Martana. Attorno al lago si trovano località come Bolsena, Montefiascone, Marta e Capodimonte, oltre a diversi borghi dell’entroterra. Il borgo di Bolsena conserva testimonianze legate alla presenza etrusca, mentre nel Medioevo era un’importante tappa della Via Francigena.

Oggi proprio la combinazione tra patrimonio storico e natura contribuisce ad attirare un turismo diverso da quello delle grandi città d’arte. Anche personaggi famosi, sia italiani sia stranieri, sembrano preferire sempre più la tranquillità del lago ad altre destinazioni più blasonate e famose. Come riporta ‘La Repubblica’, tra coloro che hanno frequentato la Tuscia c’è lo stilista Alessandro Michele (ex direttore creativo di Gucci), fortemente legato a Civita di Bagnoregio.

Anche le sorelle Alice e Alba Rohrwacher hanno un rapporto di lunga data con il territorio. Alba è un’attrice di grande talento, vincitrice di un David di Donatello e nota per film come Hungry Hearts e la serie TV L’amica geniale, mentre Alice è regista e sceneggiatrice. Tra i suoi estimatori internazionali, inoltre, figura ormai da anni anche Harry Styles, cantante ed ex membro degli One Direction. La star è stata più volte avvistata in questa zona del Lazio.

La presenza delle celebrità contribuisce inevitabilmente a dare maggiore visibilità alla zona. Rispetto ad altre mete italiane tradizionalmente associate ai vip come Capri, la Costa Smeralda, Venezia o il Lago di Como, il lago di Bolsena conserva ancora un’immagine più discreta.

Harry Styles e il Lago di Bolsena: dagli avvistamenti alle voci sulla casa nella Tuscia

Harry Styles è un cantante inglese che ha conosciuto la fama mondiale nel 2010 con gli One Direction, gruppo nato durante The X Factor. Dopo la pausa della band, iniziata nel 2015, Styles ha avviato una carriera solista di grande successo. Parallelamente alla musica ha lavorato anche come attore. Da tempo, però, il suo nome compare spesso sui media italiani perché Harry sembra amare molto l’Italia e soprattutto il Lazio.

In particolare, a conquistarlo sarebbe la zona della Tuscia. Più volte sono girate voci di una sua presenza proprio tra il Lago di Bolsena e Civita di Bagnoregio. La scelta aveva attirato l’attenzione proprio perché diversa dalle classiche vacanze italiane delle star internazionali. Il suo legame con la Tuscia, però, sarebbe ancora più stretto, dato che circolano indiscrezioni sul fatto che Style abbia comprato una casa nella zona. Il rapporto di Styles con il Lazio non si limita, comunque, alla Tuscia.

Negli ultimi anni il cantante è stato visto numerose volte anche a Roma, spesso in situazioni molto lontane dalla classica vita da celebrità. L’avvistamento più sorprendente è arrivato, però, l’8 maggio 2025, in occasione dell’elezione di Papa Leone XIV. Styles si trovava tra le migliaia di persone radunate in Piazza San Pietro per attendere l’annuncio del nuovo pontefice. Nonostante gli occhiali scuri, la barba e il cappellino, è stato riconosciuto e fotografato da alcuni fan, e la foto ha fatto rapidamente il giro dei social.