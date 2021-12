L’Italia primeggia nella classifica dei migliori costruttori di yacht al mondo stilata ogni anno da Boat International, la più prestigiosa rivista internazionale del settore edita dalla Boat International Media, casa editrice di lifestyle di lusso con sede a Wimbledon, Londra.

Yacht, l’Italia domina la classifica mondiale

Ai primi due posti della speciale graduatoria riservata ai migliori costruttori di yacht del 2021 ci sono altrettanti cantieri italiani: in testa troviamo Azimut Benetti, seguito da Sanlorenzo. La terza posizione è occupata da Ocean Alexander, cantiere taiwanese-americano, seguito dagli olandesi di Feadship e dai tedeschi di Lurssen.

Scorrendo la classifica dall’alto verso il basso, troviamo ancora tanti Italia: al sesto posto, infatti, c’è Overmarine che migliora di due posizioni rispetto all’anno precedente, mentre all’ottavo posto c’è The Italian Sea Group, capace di guadagnare una posizione nel giro di un anno. The Italian Sea Group, inoltre, risulta anche il produttore italiano con la maggiore lunghezza media di yacht in orderbook, pari a 6,31 metri.

Al decimo posto della prestigiosa classifica internazionale troviamo Baglietto, mentre Cantiere delle Marche occupa la dodicesima posizione. Quindicesimo posto, infine, per Palumbo, costruttore con cantieri ad Ancona e Napoli, quest’ultima inserita nella classifica delle città italiane più cercate su Google nel 2021.

Un grande risultato per l’Italia che occupa sette dei primi diciassette posti della classifica con quasi tutti i cantieri tricolore saliti di posizione rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Azimut Benetti, il primo della graduatoria, vanta 128 nuovi progetti in cantiere, per un totale complessivo di 4.601 metri di lunghezza. Sanlorenzo, invece, conta 117 nuovi progetti per un totale di 4.159 metri di lunghezza.

Oltre a essere una delle mete preferite dai possessori di super yacht, l’Italia si conferma al top nella produzione delle imbarcazioni di lusso: non a caso il popolare lottatore di Mixed Martial Arts Conor McGregor ha acquistato uno yacht Lamborghini Made in Italy dal valore di circa 3 milioni di euro: si tratta del Tecnomar For Lamborghini 63 dotato di due motori MAN V12 da 2028 Cv, grazie a cui è in grado di raggiungere la velocità di 60 nodi.

I migliori produttori di yacht al mondo

#1 Azimut Benetti – Italia

#2 Sanlorenzo – Italia

#3 Ocean Alexander – Taiwan/Stati Uniti

#4 Feadship – Olanda

#5 Lurssen – Germania

#6 Overmarine – Italia

#8 The Italian Sea Group – Italia

#10 Baglietto – Italia

#12 Cantiere delle Marche – Italia

#15 Palumbo – Italia