Classifica delle città più pericolose in Italia: rapporto Censis

Il rapporto Univ-Censis intitolato “La sicurezza fuori casa” offre una fotografia dei reati denunciati in Italia durante il 2024: dallo studio è possibile conoscere le città con il maggior numero di reati e anche quelle con l’incidenza più alta di crimini in base alla popolazione.

Dal rapporto è emerso che per l’81,8% degli italiani, negli ultimi anni è diventato sempre più pericoloso girare per strada. Quasi quattro cittadini su dieci hanno rinunciato a uscire di casa per paura che possa succedere qualcosa di grave. La percentuale sale al 52,1% tra i giovani, considerati “quelli che hanno più occasioni per stare fuori casa di sera”.

Per il 65,1% degli intervistati lo Stato da solo non riesce a presidiare tutte le aree e i luoghi essenziali per la vita delle persone, riconoscendo il ruolo e il valore sociale della sicurezza privata. Per il 74,4% della popolazione, inoltre, gli operatori della sicurezza sono “una presenza indispensabile per assicurare la sicurezza del territorio”.