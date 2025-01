Il Capodanno nudista che era in programma in un ristorante di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, è stato annullato: i motivi della decisione

Il Capodanno nudista a Paderno Dugnano è stato annullato: l’evento che aveva già raccolto tante adesioni, ha scatenato troppe polemiche, portando i proprietari del ristorante dove doveva avere luogo a fare marcia indietro.

Annullato il Capodanno nudista a Paderno Dugnano

La causa dell’annullamento del Capodanno nudista in programma in un ristorante di Paderno Dugnano è il polverone mediatico sollevato a pochi giorni dall’evento: i titolari del locale sono stati costretti a tirarsi indietro per via delle possibili ripercussioni sull’attività.

A spiegare quanto è successo è stato un comunicato ufficiale dell’associazione dei naturisti italiani A.N.ITA che aveva organizzato la festa di Capodanno:

“Il naturismo che fa paura, la notizia che non ti aspetti – si legge nel comunicato del Consiglio Direttivo A.N.ITA. – a pochi giorni dal capodanno nudo, il tam tam mediatico ha alzato un gran polverone sull’attività della nostra associazione. Commenti inopportuni in calce agli articoli apparsi su alcune testate giornalistiche on-line hanno gettato scredito sulla nostra serata. Il ristoratore ha avuto paura per possibili ripercussioni sulla sua attività e ha quindi bloccato l’evento. Siamo davvero dispiaciuti per i tanti che con entusiasmo si erano iscritti al capoNUDanno. Buon anno a tutti lo stesso”.

Come riferito da ‘Il Giorno’, il Capodanno nudista aveva già raccolto almeno una sessantina di adesioni da tutto il Nord Italia: molti degli iscritti, intenzionati a festeggiare l’arrivo del nuovo anno nel ristorante di Paderno Dugnano in provincia di Milano, avevano prenotato un albergo in zona. Adesso, con pochissimo tempo a disposizione, gli organizzatori dell’evento dovranno trovare una location alternativa che possa ospitare il cenone di Capodanno dei naturisti.

Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale di ‘Italia Naturista’, erano state annunciate le modalità di svolgimento della grande festa di Capodanno definita “nuda, anzi nudissima” in una “bellissima location a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, località che si raggiunge agilmente e che permette anche un eventuale parcheggio per i camper”.

La ricerca di una nuova location

Anche il menu del Cenone di Capodanno era già pronto, a partire dagli antipasti: taglierino con prosciutto crudo di Parma, coppa e pancetta piacentina; insalatina con ceci, gamberi, pomodorini, cipolla, arancia e cavolo cappuccino; strudel salato con speck, zucchine fontina valdostana; tortino di patate con fondutina e rosellina di salmone.

Due i primi piatti, cannelloni alla carne e fondutina allo zafferano e gnocchetti sardi con sugo d’astice e granchio, e due i secondi, turbante di branzino con crema di pistacchio e maialino al mirto con purea di patate. Come dessert panettone e pandoro con crema “Brigitte” e dopo la mezzanotte cotechino e lenticchie, come da tradizione. C’era anche la possibilità di avere un menu vegetariano su richiesta alla prenotazione. Il tutto per un contributo di partecipazione di 80 euro.

A organizzare l’evento annullato a Paderno Dugnano e in attesa di trovare una nuova location è l’A.N.ITA., l’Associazione Naturista Italiana: si tratta un’associazione di promozione sociale (APS) apartitica e senza scopo di lucro nata nel 1966.

Sul sito ufficiale di A.N.ITA. si legge che l’associazione “riunisce i naturisti senza distinzione di religione, di razza, di nazionalità, di sesso, di classe e di età” e ha come obiettivo quello di “diffondere l’amore per la Natura e il nudismo, che ne costituisce un’espressione, esercitato nell’ambito delle leggi, diffondere la conoscenza del naturismo e dei suoi valori e sviluppare opportunità per praticare naturismo in Italia agendo sul piano culturale, in modo che il naturismo venga considerato come una sana e normale attività ricreativa, sensibilizzando l’opinione pubblica e il legislatore circa il benessere che può derivarne”.