La Guida Bibenda 2022 ha stilato l’elenco dei 10 migliori vini d’Italia. Le eccellenze della produzione vitivinicola del nostro Paese sono state selezionate su circa 27.000 vini assaggiati durante le lavorazioni della nuova Guida.

I criteri per eleggere i migliori vini italiani sono gli stessi che Bibenda usa dal 1999 a oggi, ai quali si sono aggiunti anche altri parametri. I magnifici dieci hanno ottenuto i Cinque Grappoli con una valutazione che parte dai 91 centesimi per arrivare a 100. L’autorevole guida è stata sempre diretta da Franco M. Ricci, l’architetto ideatore del progetto “Roma Capitale del Vino” che ha voluto porre l’accento sull’aspetto culturale e artistico dei prodotti italiani.

I dieci migliori vini d’Italia secondo la Guida Bibenda 2022

Le eccellenze premiate con i Cinque Grappoli della nuova Guida Bibenda 2022 sono quelle che hanno colpito più degli altri per qualità, mente e cuore. In rappresentanza della Valle d’Aosta c’è il Vallée d’Aoste Pinot Noir Semel Pater 2019 ANSELMET, mentre tra i migliori vini del Piemonte è stato scelto il Barolo Cannubi 2016 BORGOGNO.

Per la Toscana, regione inserita al secondo posto nella classifica della reputazione turistica in Italia, Bibenda ha premiato il Miticaia 2016 BATAVIGNA. Cinque Grappoli anche al Risvegli Il Nome del Futuro 2020 CASTEL NOHA CANTINE CIRULLI prodotto in Umbria e al Fiorano Bianco 2019 TENUTA DI FIORANO del Lazio.

Tra i 10 migliori vini del 2022 selezionati dalla nuova Guida Bibenda, due provengono dalla Campania: si tratta dell’Ischia Biancolella Vigna del Lume 2020 ANTONIO MAZZELLA e del Greco di Tufo Vittorio Riserva 2008 DI MEO. A completare l’elenco dei vini premiati con i Cinque Grappoli ci sono Cannonau di Sardegna Fittiloghe 2019 FRANCESCO CADINU e Donna Augusta 2019 VESPA VIGNAIOLI PER PASSIONE della Puglia, una delle Regioni più verdi d’Italia.

Bibenda 2022 I migliori 10 vini dell’anno