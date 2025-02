Migliori ospedali italiani, la classifica 2025 di Newsweek

Il settimanale Newsweek ha pubblicato la nuova edizione della classifica World’s Best Hospitals che ogni anno elegge i migliori ospedali di tutto il mondo. La graduatoria prende in esame più di 2.400 strutture ospedaliere sparse in 30 diversi Paesi.

Per valutare gli ospedali vengono presi in esami diversi fattori, come i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità dei vari istituti di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio assegnato si basa su un sondaggio online che ha visto la partecipazione di esperti del settore, e sui dati pubblici provenienti dai sondaggi post-ricovero dei pazienti.

Nelle prime 250 posizioni della nuova classifica 2025, troviamo ben 13 ospedali italiani. A guidare la graduatoria globale è il Mayo Clinic di Rochester, seguito dal Cleveland Clinic e dal Toronto General – University Health Network.