L’Italia è un vero e proprio tesoro di bellezze: dal Nord al Sud, passando per il Centro e le Isole, tutto il territorio nazionale è ricco di attrazioni che ogni anno vengono visitate da turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Musement, elaborando una mappa che svela i punti d’interesse più visitati del nostro Paese, ha stilato una classifica con le attrazioni più amate in Italia, regione per regione.

Per realizzare la graduatoria sono state prese in considerazione circa 2.000 attrazioni turistiche italiane in base al maggior numero di recensioni ricevute su Google. Scopriamo insieme la classifica completa.

Le attrazioni più amate d’Italia: la classifica

#1 Fontana di Trevi, Lazio – 268.398 recensioni

#2 Ponte di Rialto, Veneto – 106.523 recensioni

#3 Duomo di Milano, Lombardia – 98.444 recensioni

#4 Ponte Vecchio, Toscana: 93.791 recensioni

#5 Acquario di Genova, Liguria – 42.132 recensioni

#6 Parco Archeologico di Pompei, Campania – 41.329 recensioni

#7 FICO Eataly World, Emilia-Romagna – 37.583 recensioni

#8 Museo Egizio di Torino, Piemonte – 30.936 recensioni

#9 Valle dei Templi, Sicilia – 30.189 recensioni

#10 Trulli di Alberobello, Puglia – 29.808 recensioni

#11 Sassi di Matera, Basilicata – 25.504 recensioni

#12 Basilica di San Francesco d’Assisi, Umbria – 25.188 recensioni

#13 Castello di Miramare, Friuli-Venezia Giulia – 15.679 recensioni

#14 Castello di Gradara, Marche – 15.601 recensioni

#15 Museo delle Scienze di Trento, Trentino-Alto Adige – 14.314 recensioni

#16 Spiaggia La Pelosa, Sardegna – 12.183 recensioni

#17 Forte di Bard, Val d’Aosta – 9.917 recensioni

#18 Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Calabria – 6.616 recensioni

#19 Castello di Rocca Calascio, Abruzzo – 6.483 recensioni

#20 Castello Svevo di Termoli, Molise – 1.373 recensioni