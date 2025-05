Quanto costa dormire nell'agriturismo di Benedetta Rossi e dov'è

Quanto costa dormire nell'agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi e dove si trova la struttura della food star, tra i personaggi più amati in Italia

Benedetta Rossi è una delle food star più amate in Italia ma forse non tutti sanno che ha un agriturismo, chiamato La Vergara. Qui è possibile soggiornare e gustare le prelibatezze cucinate da lei in persona, utilizzando gli ingredienti provenienti dal suo orto.

Dove si trova l’agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi

L’agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi si trova nelle Marche e, più precisamente, in provincia di Fermo, in contrada Svarchi nei pressi di Altidona. La struttura è immersa in un paesaggio rurale, circondata da colline e campi coltivati. Anche per questo, l’agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un soggiorno all’insegna del relax, oltre che del buon gusto.

In questo agriturismo, infatti, è possibile gustare i piatti che Benedetta Rossi prepara utilizzando gli ingredienti provenienti dal suo orto. Non solo: la struttura organizza anche workshop di cucina.

Benedetta Rossi non ha mai nascosto di aver lavorato per oltre 15 anni in cucina nell’agriturismo dei suoi genitori, prima che la sua carriera da food star decollasse sui social network e in televisione. Proprio dalla tradizione contadina ha imparato l’importanza dell’autoproduzione, della costanza e della condivisione, principi che ora sono alla base del suo modo di fare cucina e di relazionarsi col suo folto pubblico (su Instagram il suo account “FattoincasadaBenedetta” conta oltre 5 milioni di followers).

A proposito dei suoi primi passi nel mondo del web, Benedetta Rossi, talvolta criticate per le sue ricette, ha raccontato sul sito di FattoincasadaBenedetta: “Ho iniziato con dei tutorial nel 2011 su YouTube, dove non parlavo ma mostravo le ricette solo con le mani, perché io ho imparato a cucinare proprio così: in campagna, dove sono cresciuta, fin da bambina le mie zie mi mostravano la preparazione dei piatti attraverso le mani, senza grandi spiegazioni”.

Quanto costa una notte nell’agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi

Per chi vuole soggiornare nell’agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi nelle Marche c’è un’annotazione importante: la struttura è aperta solo durante la stagione estiva.

La formula pernottamento per 1 notte con colazione è disponibile al costo di 30 euro. La formula “mezza pensione” (con un pasto oltre al pernottamento e la colazione) costa 50 euro mentre per la formula “pensione completa” (pernottamento per 1 notte, colazione, pranzo e cena) di euro ne servono 80.

Il ristorante Super Benny alter ego di Benedetta Rossi

Si trova invece allo Zoomarine, il parco divertimenti in località Torvaianica nel comune di Pomezia, in provincia di Roma, il ristorante Super Benny dedicato all’alter ego di Benedetta Rossi, protagonista del cartone animato interamente ispirato alla food star.

Nel menu del ristorante Super Benny allo Zoomarine di Roma spiccano pietanze semplici e gustose, caratteristiche che contraddistinguono la cucina di Benedetta Rossi.

Si va dalla pasta al ragù bianco (“un’alternativa gustosa al classico ragù” si legge sul sito di FattoincasadaBenedetta) o pasta con crema di radicchio e speck al piatto del contadino (arista di maiale con patate) con caponata alla siciliana o bocconcini di pollo all’aceto balsamico con caponata alla siciliana. Come dolce, invece, il ristorante Super Benny propone la panna cotta alle fragole.