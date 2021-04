Forbes ha stilato l’elenco dei giovani under 30 italiani più influenti in Europa: ragazze e ragazzi del nostro Paese che hanno un grande impatto su diversi settori di tutto il Vecchio Continente.

I giovano sono divisi in varie categorie: arte & cultura, intrattenimento, finanza, manufacturing & industry, media & marketing, retail & e-commerce, scienza e salute, social impact, sport & giochi e tecnologia.

Forbes 30 under 30: i giovani italiani più influenti in Europa

A rappresentare l’Italia nella categoria retail & e-commerce c’è Giada Zhang, co-fondatrice di Mulan Group. Figlia di genitori cinesi ma nata e cresciuta a Cremona, la Zhang si è fatta ispirare dalle sue origini per fondare il Mulan Group che rifornisce di cibo asiatico circa 6 mila negozi. Nella stessa categoria c’è anche Massimiliano Gritti, 27 anni: è l’ideatore di una piattaforma che vende mobili, oggetti per la casa, vestiti e accessori di alta qualità realizzati da 300 artigiani di tutta Europa.

Paola Enogu, opposto della Imoco Volley di Conegliano e della Nazionale italiana di Pallavolo, è stata inserita da Forbes nella categoria sport & giochi. A soli 22 anni la Enogu ha già vinto una Champions League e in estate volerà a Tokyo per partecipare alle Olimpiadi.

Cinque italiani presenti nella categoria manufacturing & industry: Alberto Giacomazzi, già inserito nell’elenco degli Under 30 più influenti in Italia secondo Forbes, e Ilenia Gebennini che nel 2017 hanno fondato insieme la AG Cosmetics, per poi dare vita a Darling, marchio di cosmetici che vende in 19 paesi tra Europa, Asia e Nord America.

Con loro ci sono anche Andrea Castiglione, 29enne co-fondatore di Efforce, la blockchain dedicata all’efficienza energetic, Hady Milani, ingegnere aerospaziale che dirige lo Space entrepreneurship program all’Istituto europeo per l’innovazione e la sostenibilità, e Cosimo Maria Palopoli, tecnologo alimentare, co-fondatore e amministratore delegato di Iuv. Palopoli.

Antonietta Conte, 28enne dottoranda del Politecnico di Torino e ricercatrice del Jet propulsion laboratory della Nasa, è stata inserita nella categoria scienza & salute, mentre Giulia Coletti, curatrice al museo d’arte contemporanea del castello di Rivoli, è presente in arte & cultura.

Nella categoria Finanza ci sono due rappresentanti dell’Italia: Lucio Di Ciaccio, laureato in ingegneria aerospaziale alla Sapienza di Roma e direttore del Vision Fund, e Matteo Bergamini che ha fondato Shout Out Uk, un’impresa sociale apartitica nata con l’obiettivo di porre rimedio alla mancanza di educazione politica nelle scuole.

Gli italiani Under 30 più influenti d’Europa secondo Forbes: l’elenco completo

Retail & e-commerce

Giada Zhang

Massimiliano Gritti

Sport & giochi

Paola Enogu

Manufacturing & industry

Andrea Castiglione

Ilenia Gebennini

Alberto Giacobazzi

Hady Milani

Cosimo Maria Palopoli

Scienza e salute

Antonietta Conte

Arte & Cultura

Giulia Coletti

Finanza

Lucio Di Ciaccio

Matteo Bergamini

Social Impact