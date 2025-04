Parte il treno Dolce Vita Orient Express: gli itinerari di lusso

In Italia è nato il treno di lusso La Dolce Vita Orient Express, concepito per promuovere un modello di turismo lento, con i viaggiatori che vivranno un’esperienza immersiva nelle località più suggestive del Paese.

Il treno di lusso è composto da 31 cabine divise tra 18 suite e 12 deluxe, oltre alla super suite La Dolce Vita. Prezzi luxury: 3.500 euro a persona per la suite base, salendo fino al top della gamma La Dolce Vita. Come si legge su ‘Corriere della Sera’, gli organizzatori hanno annunciato che i primi viaggi sono già al completo: a sceglierli sono stati in prevalenza turisti americani e australiani.