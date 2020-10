Dove mangiare e comprare i migliori funghi porcini d'Italia

La stagione autunnale è il periodo ideale per la raccolta non solo dei tartufi, ma anche dei funghi porcini. In Italia sono tante le zone rinomate per questa specialità conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Scopriamone insieme qualcuna.

I migliori funghi porcini in Valle d’Aosta

Nel Nord Italia e, più precisamente, in Valle d’Aosta, i luoghi migliori per andare alla ricerca di funghi porcini sono i boschi che circondano La Thuile (in foto). Anche il comune di Donnas è particolarmente rinomato per i suoi funghi porcini.

I migliori funghi porcini in Piemonte

In Piemonte è possibile trovare funghi porcini nei boschi del Canavese e, in special modo, nei boschi di castagne e querce che circondano Cossano Canavese. Qua, ogni anno, si attende la Stagione del Bulè.

I migliori funghi porcini in Trentino Alto Adige

Sono diversi i luoghi dove trovare funghi porcini in Trentino Alto Adige: una menzione speciale va all’altopiano della Paganella, ai boschi che circondano il lago di Molveno (in foto) e alla Val di Non (da Rumo a Predaia passando per Cles).

I migliori funghi porcini in Emilia Romagna

In Emilia Romagna esiste una strada del fungo porcino. Si trova a Borgotaro, nell’Alta Val Taro, nell’Appennino Parmense.

I migliori funghi porcini in Toscana

In Toscana, il luogo per eccellenza dove trovare funghi porcini è la zona del Monte Amiata (in foto). Un’altra area ideale per la raccolta dei funghi porcini è quella dei boschi del Grossetano, tra le località di Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Roccatederighi e Civitella Marittima.

I migliori funghi porcini nelle Marche

Nelle Marche, il posto ideale per andare alla ricerca di funghi porcini è il Monte Acuto. Sul Monte Nerone, invece, è possibile trovare i pinaroli, considerati i “cugini” dei porcini.

I migliori funghi porcini in Umbria

La migliore zona dove trovare funghi porcini pregiati in Umbria è quella di Terni e della Val Nerina (in foto). Più a nord, invece, verso Perugia, è possibile trovarli nell’area di Bettona.

I migliori funghi porcini in Campania

Tra le zone d’Italia dove trovare i funghi porcini spicca, in Campania, il Parco del Cilento e del Vallo di Diano. In particolare, si consiglia la zona nel comune di Campora.

I migliori funghi porcini in Calabria

La Calabria è una delle “regine” dei funghi porcini in Italia. La località più indicata è quella degli altipiani della Sila (in foto).

I migliori funghi porcini in Sicilia

Il tour delle zone d’Italia più indicate per la ricerca dei funghi porcini termina in Sicilia e, più precisamente, nel Parco dell’Etna (Giarrita) e nel Parco dei Nebrodi (Cesarò e San Fratello).