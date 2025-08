A Torriana, in Romagna, è in vendita il castello legato alla vendetta della morte di Paolo e Francesca, raccontata da Dante nella Divina Commedia

Nel cuore dell’entroterra romagnolo si trova il suggestivo Castello di Torriana, noto anche come Castello Scorticata. Questo maniero millenario è famoso per essere legato a una storia d’amore finita male e raccontata da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia. Negli anni il maniero ha passato diverse proprietà e ora, dopo essere stato convertito in una struttura per matrimoni ed eventi, è stato messo in vendita.

In vendita il Castello di Torriana

A pochi chilometri dalla splendida cittadina di Rimini, regina della Riviera romagnola, si trova il borgo di Torriana che conserva ancora parte del suo fascino medievale. Immersa nella natura da questa località si può ammirare una vista panoramica sulla valle mozzafiato che può arrivare fino al mar Adriatico, tanto che da essere chiamato anche “balcone della Romagna”. Un tempo punto strategico di difesa, oggi Torriana è nota per la sua tranquillità, la bellezza del paesaggio e i suoi legami storici con la potente famiglia dei Malatesta. Torriana, infatti, ospita un celebre castello che sarebbe stato il luogo dove si sarebbe consumata la vendetta legata alla tragica morte di Paolo e Francesca, i celebri amanti cantati nel V canto dell’Inferno della Divina Commedia. Secondo la tradizione, proprio a Torriana il figlio di Paolo, Uberto, avrebbe vendicato l’omicidio del padre e della sua amata.

Oggi, dopo oltre sessant’anni di proprietà della famiglia Ridolfi, il castello di Torriana è stato messo in vendita al prezzo di 2,9 milioni di euro. L’edificio, ristrutturato e trasformato in una location per eventi, matrimoni e ricevimenti, si estende per circa 3.000 metri quadrati e include come spazi la sala dell’antica torre con pareti in pietra e vista sulle colline e la sala panoramica con una vista sulle colline della Valmarecchia e sul Monte Titano. Infine, è da citare anche la terrazza panoramica che si apre lungo la cresta del monte su cui sorge Torriana, dominando dall’alto l’omonimo borgo sottostante. Da questo punto privilegiato si può ammirare un paesaggio mozzafiato che dall’Adriatico attraversa tutta la Valmarecchia fino ad abbracciare le colline del Montefeltro.

La storia del Castello di Torriana

Il nucleo originario del castello di Torriana risale all’anno Mille, quando la struttura fortificata è stata donata dallo Stato Pontificio alla potente famiglia dei Malatesta da Verucchio. Questa ha dominato la Romagna e la costa adriatica tra il XIII e il XV secolo. La fortezza che era circondata da una possente cinta muraria è diventata così parte del sistema di fortificazioni della zona. In questa cornice si inserisce la leggenda di Dante che lega la rocca alla tragica fine dei due celebri amanti.

Gianciotto Malatesta, marito di Francesca da Polenta, accecato dalla gelosia, uccise la moglie e il fratello Paolo dopo averli sorpresi insieme. Il gesto, però, non è rimasto impunito. La vendetta, secondo alcune cronache, è arrivata anni dopo per mano di Uberto Malatesta, figlio di Paolo, che uccise Gianciotto nel castello di Torriana. È da qui che deriva l’appellativo popolare di “castello della vendetta“. Nei secoli successivi, il maniero subì diverse trasformazioni ma anche un lungo periodo di abbandono.

Solo negli anni Sessanta del Novecento tornò a nuova vita, quando la famiglia Ridolfi lo acquistò in rovina dal Comune e da alcune famiglie locali. Da allora, il castello è stato ristrutturato con cura e trasformato in un simbolo del territorio tanto che ha preso il nome di “Castello delle Due Torri”. Ora questo ha ospitato per anni matrimoni, eventi esclusivi e rievocazioni storiche, ma con la sua messa in vendita il suo futuro potrebbe cambiare.