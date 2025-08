Da tempo è noto che il Palazzo in via Montenapoleone 8 di proprietà del gruppo Kering è in vendita ma ora sembra ci sia una proposta dal Qatar

Via Monte Napoleone è da decenni il cuore pulsante del lusso a Milano. Situata nel celebre Quadrilatero della Moda, insieme a via della Spiga, via Sant’Andrea e via Manzoni, questa strada rappresenta una delle mete più ambite dallo shopping di alta gamma a livello globale. È proprio in questo contesto esclusivo che si muove Kering, colosso francese del lusso, pronto a vendere una delle sue proprietà più prestigiose: il palazzo di via Monte Napoleone 8, acquistato poco più di un anno fa per una cifra record. Ma chi potrebbe essere interessato a una proprietà così preziosa? Secondo alcune indiscrezioni, al tavolo delle trattative ci sarebbe la famiglia reale del Qatar.

Il palazzo d’oro di via Monte Napoleone rimesso in vendita da Kering

Kering, fondato nel 1963 da François Pinault, è uno dei principali gruppi del lusso al mondo. Con marchi come Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Saint Laurent e Pomellato nel suo portafoglio, negli ultimi anni ha anche puntato sull’acquisto di immobili di prestigio, spesso situati nelle zone più esclusive di grandi città. Nel 2023, Kering ha stupito il mercato con l’acquisto dello storico palazzo settecentesco al civico 8 di via Monte Napoleone per 1,3 miliardi di euro, ovvero circa 110.000 euro al metro quadrato. Un investimento da record, il più alto mai registrato per un singolo edificio in Italia.

L’immobile si sviluppa su cinque piani per una superficie lorda di 11.800 metri quadrati e una superficie commerciale di circa 5.000 metri. Oltre alla sua architettura storica, il palazzo ospita al suo interno alcune tra le boutique più esclusive mentre al piano terra, la storica pasticceria Cova. Proprio quest’ultima, secondo alcune fonti, si stava pensando di trasferirla per fare spazio a un nuovo flagship store. Ora, però, tutto sembra essere sospeso. Il complesso, infatti, risulta essere stato messo in vendita dallo scorso marzo. Non è ancora nota la cifra richiesta per la vendita, ma è certo che Kering, alle prese con una ristrutturazione interna, sta cercando attivamente un partner o un acquirente.

Un’offerta dal Qatar: trattative in corso con la famiglia reale

Il palazzo in via Monte napoleone 8 è sicuramente una proprietà importante in una delle zone più prestigiose di Milano. Questa, infatti, è oggi la via dello shopping più cara al mondo per canone d’affitto che riesce a superare persino la celebre 5th Avenue di New York. Secondo indiscrezioni, la famiglia reale del Qatar sarebbe attualmente il principale interlocutore nelle trattative per l’acquisto del palazzo al civico 8. In particolare, l’interesse proverrebbe da un investimento legato a Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex premier del Qatar e zio dell’attuale emiro. Il suo ramo familiare è già attivo da anni in investimenti immobiliari di alto profilo in Europa e anche in Italia. Nel nostro paese, ad esempio, ha già speso oltre 5 miliardi di euro e tra i suoi investimenti è presente anche la Torre Unicredit a Milano.

Per Kering, questa cessione rientra in una più ampia strategia di contenimento dei costi e razionalizzazione degli asset. Negli ultimi anni, secondo i dati del ‘Corriere della Sera’ il gruppo francese ha speso 14 miliardi di euro per acquisire brand e proprietà immobiliari. Il rallentamento dell’industria del lusso e un debito in salita hanno messo pressione al gruppo, che ha già ceduto outlet in Italia e quote di edifici in altre città come Parigi, New York e Tokyo.