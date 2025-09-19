Yuko Mohri “Entanglements”, suono e movimento

InItalia è il magazine che attraverso notizie, curiosità e approfondimenti racconta le eccellenze, l'arte, la cultura e il lifestyle dalle città italiane

Dal 18 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 Pirelli HangarBicocca di Milano presenta “Entanglements”, la personale dell’artista giapponese Yuko Mohri (Kanagawa, Japan,1980; vive e lavora a Tokyo), nota per le sue sculture cinetiche e installazioni sonore. L’ingresso è gratuito, un’opportunità unica per visitare la più estesa personale dell’artista mai realizzata in Europa, che presenta opere realizzate dal 2000 a oggi. Le installazioni della mostra, a cura di Fiammetta Griccioli e Vicente Todolí, utilizzano materiali quotidiani e strumenti musicali modificati, introducendo elementi familiari della quotidianità e di uso domestico come utensili da cucina e guanti per lavare, creando ecosistemi sonori e visivi.

Arte visiva e musica

Nei suoi lavori Mohri, che durante gli anni universitari faceva parte della band punk “Sisforsound”, integra elementi di casualità e improvvisazione, ispirandosi a Duchamp e Cage, per esplorare il confine tra arte visiva e musica. “Percepisco le mie installazioni come uno spazio organico – racconta l’artista -, contorto e intrecciato attraverso le parole chiave: errore, improvvisazione e feedback”.

Le opere esposte

Come nella celebre serie Decomposition, presentata nel Padiglione del Giappone alla 60° Biennale di Venezia (2024), un’opera che trasforma della frutta in un sistema luminoso e sonoro attraverso la sua decomposizione, evidenziando la mutabilità della materia: completano l’installazione amplificatori, casse e mobili vintage che rievocano l’atmosfera della natura morta rinascimentale. O come in Piano Solo: Belle-Île: un pianoforte modificato che suona autonomamente, ispirato ai suoni naturali registrati dall’artista ritiratasi in una foresta durante il periodo dell’isolamento forzato dalla pandemia di Covid-19. Suono e movimento sono elementi chiave.

In You Locked Me Up in a Grave, You Owe Me at Least the Peace of a Grave, Mohri esplora la circolarità e il movimento in un’installazione immersiva con una scala a chiocciola rotante e suoni amplificati, mentre in Magnetic Organ esplora la teoria del caos attraverso un campo elettromagnetico e oggetti mobili, e in I/O – opera che dà il benvenuto ai visitatori – un ecosistema organico utilizza rotoli di carta per raccogliere polvere, convertita in segnali elettrici che attivano movimenti.

Performance dal vivo

Da segnare in agenda il 2 ottobre 2025, quando una performance dal vivo in cui la musicista giapponese Eiko Ishibashi e il musicista e producer americano Jim O’Rourke attiveranno, insieme a Yuko Mohri, le opere dell’artista in mostra nello Shed di Pirelli HangarBicocca.

Informazioni utili per visitare la mostra

La mostra si tiene dal 18 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 al Pirelli HangarBicocca, Via Chiese 2, Milano. Gli orari: Giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30. L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura. L’ingresso è gratuito e la prenotazione online garantisce l’accesso prioritario nella fascia oraria prescelta.

Per le immagini: veduta della mostra, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2025

Courtesy l’artista e Pirelli HangarBicocca, Milano. Foto Agostino Osio