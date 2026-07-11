Il Wwf eredita la villa dei coniugi mummificati in Valpolicella

Il Wwf eredita la villa di Montericco dei coniugi mummificati in Valpolicella: la proprietà, per volere della coppia, diventerà una riserva naturale

Da abitazione privata a sede di una riserva naturale del Wwf: è questo il destino della villa di Montericco appartenuta ai coniugi ritrovati mummificati in Valpolicella; gli stessi coniugi, soci dell’organizzazione attiva per la conservazione dell’ambiente e la protezione delle specie a rischio dagli anni Ottanta, avevano indicato nel testamento quale sarebbe stato il futuro della proprietà.

La villa dei coniugi mummificati in Valpolicella va al Wwf

La villa dei coniugi mummificati in Valpolicella sarà trasformata in una riserva naturale: era la volontà della coppia trovata senza vita nel marzo del 2025 da un gruppo di esploratori di edifici abbandonati.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i coniugi hanno lasciato scritto nel loro testamento il futuro della villa: i due sono stati sempre amanti della natura e degli animali e hanno deciso di lasciare la propria eredità al Wwf.

A breve è prevista la formalizzazione della dichiarazione di successione e in seguito l’associazione potrà cominciare a sviluppare il progetto che trasformerà la proprietà in una riserva naturale.

Sul ‘CorSera’, a tal proposito, sono state riportate le dichiarazioni dell’avvocato che ha seguito nelle pratiche di eredità il Wwf, di cui i coniugi erano soci fin dagli anni Ottanta:

“Questo compito spetterà agli uffici del WWF e in primo luogo all’ufficio Conservazione. Nel frattempo nella proprietà a Montericco sono state installate una serie di telecamere con una duplice funzione, da un lato per osservare la flora e la fauna che popolano il territorio e valutare quindi la futura destinazione dell’area, dall’altro per mettere tutto in sicurezza”.

Le telecamere saranno utili a evitare che si ripetano spiacevoli episodi già accaduti, come alcune incursioni da parte di chi sperava di trovare ancora qualche oggetto di valore nella villa. Quella proprietà, infatti, è stata più volte saccheggiata, con i ladri che hanno portato via quadri e altri oggetti di valore acquistati dai coniugi nel corso delle loro vite.

Il Wwf, oltre alla villa situata a Montericco in Valpolicella, erediterà anche un immobile con alcuni appartamenti e dei terreni nel Mantovano che secondo le ultime volontà dei coniugi serviranno per mantenere la riserva naturale.

La storia dei coniugi della Valpolicella

I coniugi che hanno lasciato la villa al Wwf avevano deciso di vivere come eremiti nella propria abitazione già da diverso tempo, riducendo al minimo i rapporti con il mondo esterno. Sul ‘CorSera’ raccontano che la coppia non era mai stata troppo socievole, ma si era isolata ancora di più dopo la chiusura dello studio dentistico dell’uomo, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila.

I corpi della coppia sono stati trovati quando erano già morti da circa tre mesi, a causa di una fuga di monossido di carbonio; gli ‘urbex’, appellativo usato per indicare gli esploratori di edifici abbandonati, si erano intrufolati all’interno della villa, credendo fosse disabitata da tempo.

All’esterno, infatti, avevano visto la cassetta delle poste stracolma di lettere non ritirate e la casa risultava anche infestata dalle mosche; trovati i coniugi senza vita, era stata allertata subito la polizia che aveva posto la villa sotto sequestro.